Il Bar da Carlo di Porto Badisco è stato riconosciuto dalla Regione locale storico patrimonio di Puglia

PORTO BADISCO – Oggi il Bar da Carlo di Porto Badisco ha ricevuto, con Determina n.97 del 04/05/‘23, il riconoscimento da parte della Regione Puglia di locale storico patrimonio di Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 30/2021.

Riconoscimento ottenuto unicamente da 35 attività in tutta la Regione, che certifica 114 anni di storia del nostro locale, sin dal 1909.

“È un premio che riceviamo con orgoglio e che attesta la storia della nostra famiglia e di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio – scrivono i titolari Giuseppe e Andrea De Paola –

Per noi rappresenta una attestazione di autenticità, fatta di sacrifici, impegno e dedizione a un luogo, quale è Porto Badisco, fortemente identitario.

Il nostro grazie, per una volta, è rivolto a coloro che ci hanno fatto raggiungere questo traguardo, le generazione passate, dal nostro bisnonno Andrea Chirilli fino Carlo De Paola e sua moglie Maria Rosaria che hanno costruito questa realtà.

Ma anche a coloro che insieme a noi hanno condiviso le giornate di lavoro, una visione di un locale autenticamente salentino lontano dalle mode del momento. Un grazie a tutti loro, perchè senza non avremmo tagliato alcun traguardo.

Un ultimo grazie a tutti i nostri amici, avventori, turisti di passaggio e quanti ci permettono ancora oggi, dopo 114 anni, di andare ancora avanti”.

Link Sponsorizzato