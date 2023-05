Playoff Promozione B2 volley Femminile Leo Constructions Monteroni: obbligatorio crederci

Alla fine di un’altra stagione da incorniciare per la Leo Constructions Monteroni è arrivata la qualificazione alla finale diretta per la conquista di una delle due posizioni disponibili in B2. Le ragazze di Coach Polimeno hanno terminato la regular season con un bottino fatto di 23 vittorie sulle 24 gare disputate, quasi tutte ottenute con il punteggio secco di 3 a 0, e con la qualificazione alla Final Four di Coppa Puglia. Il primo posto assoluto nella classifica del girone B del campionato ha permesso alla Società monteronese di ottenere una doppia chance per approdare alla categoria superiore, la prima attraverso lo scontro diretto contro la prima classificata dell’altro girone, ossia la Panbiscò Altamura e la seconda, in caso di sconfitta da questo spareggio, tramite lo scontro contro la squadra che supererà i playoff. Sia lo scontro diretto, che la Finale Playoff si giocano al meglio di due vittorie su tre e quindi prevedono una gara di andata (Gara 1), una di ritorno (Gara 2) ed un’eventuale bella (Gara 3). La gara di andata dello spareggio diretto, giocata domenica 14 maggio ad Altamura, si è conclusa con il punteggio di 3 a 0 per le padroni di casa. La formazione barese è riuscita ad avere il sopravvento sulla Leo Constructions Monteroni grazie ad una prestazione opaca della compagine monteronese e grazie anche all’innesto di una nuova giocatrice, una opposta di nazionalità ungherese, acquistata proprio per l’occasione dall’Altamura. La gara di ritorno di questo spareggio si giocherà invece a Monteroni, sabato prossimo, sul parquet di casa del Velodromo degli Ulivi. -Un’eventuale promozione in Serie B sarebbe un risultato storico, tanto per Monteroni, quanto per l’intero movimento pallavolistico salentino, – ci dicono dalla Società del Presidente Bellini, – ma per riuscire a scrivere questa pagina di Storia abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il nostro pubblico potrà essere il settimo giocatore in campo e potrà accompagnarci a tagliare questo importantissimo traguardo. Chiediamo pertanto a tutti, – concludono dalla Società, – di affollare gli spalti del Palazzetto del Velodromo e di incitare le nostre ragazze nel corso di Gara 2 che si giocherà quindi sabato prossimo, 20 maggio, con fischio d’inizio previsto per le ore 19,00.

