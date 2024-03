Arpal, recruiting day con “Deghi”: si cercano giovani talenti

LECCE – Entro giovedì 14 marzo, sarà possibile sottoporre la propria candidatura alle nove offerte di lavoro attivate da Arpal Puglia per conto di Deghi spa, azienda leader nella vendita di prodotti per l’arredo, con sede a San Cesario di Lecce.

Si cercano giovani preparati e talentuosi, per coprire le numerose posizioni aperte: coloro che risulteranno in linea con i requisiti richiesti, in seguito alla preselezione da parte dei centri per l’impiego, saranno contattati per sostenere il colloquio con il team risorse umane dell’azienda, durante un apposito recruiting day che si terrà il prossimo 21 marzo presso gli uffici di Deghi, alla presenza del ceo Alberto Paglialunga e del dirigente dell’Ambito di Lecce Brindisi e Taranto di Arpal Puglia, Luigi Mazzei.

Si ricercano, in particolare, le seguenti figure professionali:

– Disegnatore tecnico 2D, per cui sono richiesti il possesso del diploma per geometri o lalaurea in Architettura; buona conoscenza della lingua inglese; competenze informatiche (Rhinoceros, Autocad, Archicad, Adobe illustrator); ottima abilità nel disegno tecnico e passione per arredamento e design.

– Renderista 3D, per cui si richiedono diploma in design, grafica o laurea in Architettura; buona conoscenza della lingua inglese; competenze informatiche (software di grafica e rendering – 3d studio max – cinema 4d – rhinoceros- lumion); competenza per la realizzazione di render di componenti d’arredo; presentazione, in sede di colloquio, di un portfolio di lavori eseguiti. Consulta l’offerta qui

– Addetti vendita e consulenza. Requisiti: preferibilmente diploma per geometri o laurea in Architettura; buona conoscenza della lingua inglese; competenze informatiche (comprensione e lettura del disegno tecnico); esperienza nella vendita nel settore arredamento; passione per il cliente, per il settore, ottima dialettica.

– Product specialist, profilo per il quale si richiedono diploma, preferibilmente per geometri, o laurea, con priorità per i laureati in Architettura: competenze informatiche (Excel, Adobe Photoshop); conoscenza della lingua inglese; conoscenza del mondo bagno ed idraulici; ottime capacità di scrittura e capacità di analisi. Consulta l’offerta qui

– Manutentore informatico. Requisiti: diploma o laurea in discipline informatiche; competenze informatiche (hardware informatici e periferiche informatiche). È, inoltre, gradito il possesso di auto propria per spostamento tra sedi.

– Impiegato amministrativo contabile, figura per cui si richiedono la laurea in discipline economiche, competenze contabili e fiscali, competenze informatiche (Ms office) e conoscenza della lingua inglese. È, inoltre, richiesta esperienza presso società di revisione e ottima conoscenza della partita doppia.

– Addetti customer service per e-commerce. Requisiti richiesti: diploma o laurea in ambito tecnico, interior design o geometri; conoscenza della lingua inglese; competenze informatiche (comprensione e lettura disegno tecnico); minima esperienza in assistenza clienti e vendita, preferibilmente nel settore arredamento. È importante avere passione nel servire il cliente ed avere ottima dialettica.

– Operatori di magazzino, che abbiano il diploma, buona dimestichezza nell’uso di transpallet ed esperienza minima nella mansione.

– Magazziniere iscritto alle liste ex art.18 L. 68/99. Requisiti: diploma, preferibile esperienza pregressa. Si rammenta che l’iscrizione alle liste ex art.18 è riservata a • orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; • coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto dell’avente diritto; • profughi italiani rimpatriati; • vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; • familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto; • testimoni di giustizia; • orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L. 4/2018); • orfani disastro Hotel Rigopiano (categoria introdotta dalla L. 12/2019); • “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria (art. 67 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020).

Le candidature potranno essere presentate entro il 14 marzo con una delle seguenti modalità: sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, tramite Spid, cliccando sul pulsante “Candidati” all’interno delle offerte visualizzabili qui; inviando all’indirizzo di posta elettronica ido.coordinamento.lecce@arpal.regione.puglia.it il modulo scaricabile qui, su cui va inserito obbligatoriamente il codice offerta.

di seguito il link delle offerte: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca?query=deghi&fbclid=IwAR1wEIkP_AToqkPwhy3XdbD_k2rtqwa7D9yGM_ujLcwXj182N0AUVCcQab8