Lavoro nel Salento, 716 posti disponibili. Al via le prenotazioni per la Recruiting Week dedicata al comparto sanitario, farmaceutico, socio-sanitario e socio-pedagogico

LECCE – Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva un totale di 716 posizioni aperte. Tra queste, anche i 126 posti disponibili della Recruiting Week dedicata al comparto sanitario, farmaceutico, socio-sanitario e socio-pedagogico, per la quale, fino al prossimo 30 giugno, sarà possibile prenotare i colloqui a distanza per le persone che vivono fuori dalla Puglia nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra. Per proporsi per un colloquio da remoto, è sufficiente compilare il seguente form https://forms.gle/REhnQdMvUQzyzTrB6 .

Il Report speciale, con tutte le offerte della Recruiting Week è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/49h9hebv .

Oltre questo, il bollettino settimanale delle offerte di lavoro vede in primo piano il settore del turismo, ristorazione e food delivery, che offre 165 inserimenti programmati. Seguono, con numeri significativi, il settore costruzioni e installazione impianti con 114 posizioni e il settore pulizie e multiservizi con 85 posti, spesso indotto del turismo. Notevole anche la richiesta nelle telecomunicazioni che conta 50 posizioni, seguito dal settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 42 disponibilità e dal commercio con 34 offerte. Il comparto della sanità e servizi alla persona mette a disposizione 23 offerte alle quali si aggiungono le 126 della Recruiting Week. A seguire, il settore della riparazione veicoli e trasporti dispone di 13 offerte, il settore metalmeccanico ne ha 11 al pari del settore amministrativo e informatico Infine, il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente ha nove disponibilità, l’industria del legno offre otto posizioni mentre il settore pedagogico ne registra sette al pari del settore bellezza e benessere. Per il Collocamento Mirato, sono disponibili otto posizioni per persone appartenenti a categorie protette (art. 18 L. 68/99) e tre per persone con disabilità (art. 1 L. 68/99).

Il bollettino include, infine, offerte per dieci tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Il 24° report 2026 offerte di lavoro di Arpal Puglia, disponibile al seguente link:

https://urly.it/31g0dr