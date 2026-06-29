Lavoro nel Salento: 498 posizioni aperte nel leccese, in primo piano il settore del turismo con 126 posizioni disponibili

LECCE – Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva un totale di 498 posizioni aperte, distribuite su 215 annunci.

Il bollettino vede in primo piano il settore del turismo, ristorazione e food delivery, che si conferma con 126 posizioni disponibili. Seguono, con un numero significativo di offerte, il settore delle costruzioni e installazione impianti con 104 posizioni, il commercio con 54 possibilità, il comparto delle telecomunicazioni con 50 offerte e il settore del tessile-abbigliamento-calzaturiero con 37 posizioni.

Il quadro occupazionale prosegue con le disponibilità nei settori della sanità e servizi alla persona con 27 offerte, industria metalmeccanica con 19 disponibilità, il comparto pulizie e multiservizi con 16 offerte, il settore riparazione veicoli e trasporti con 15 offerte. Infine, il settore amministrativo e informatico dispone di 12 offerte, il settore pedagogico e istruzione ne ha 11, il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente offre nove possibilità, mentre il settore industria del legno ne offre sette al pari del settore bellezza e benessere.

Per quanto riguarda il Collocamento Mirato, sono disponibili due posizioni per persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e due per persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).

Il bollettino include, infine, offerte per nove tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Il 25° report 2026 offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://urly.it/31g24f