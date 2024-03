Le previsioni meteo di domenica 24 marzo 2024

PUGLIA – Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata salvo veloci precipitazioni sul Gargano.

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio locale instabilità sui settori alpini e prealpini, con neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri; sereno lungo la Pianura Padana. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni insistenti sul nord-est; neve in calo sulle Alpi fin verso i 700-800 metri.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con molte nubi lungo i versanti Tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; addensamenti bassi attesi sui settori tirrenici e Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, ed in rialzo al nord; massime in rialzo al centro-sud, stabili o in calo al nord.