Partecipazione e commozione all’inaugurazione dei giardinetti di Lizzanello dedicati ai giornalisti Renato Moro e Michele Frascaro

LIZZANELLO – Grande partecipazione oggi a Lizzanello per l’inaugurazione dei giardinetti di piazzetta Galilei e di via Cavour intitolati a due giornalisti scomparsi prematuramente: Renato Moro (caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia) e Michele Frascaro (direttore, fondatore e animatore del periodico L’Impaziente). La cerimonia si è svolta alle ore 12.00 alla presenza del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini, delle Autorità comunali e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Piero Ricci ed è stata preceduta da un incontro di Formazione per i giornalisti nel Centro Polifunzionale “Ennio De Giorgi” di Lizzanello dal titolo “Il giornalismo d’inchiesta, professionale e attento alle regole deontologiche come antidoto e risposta alle sfide del presente tra social fai-da-te e intelligenza artificiale” alla presenza del presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, Piero Ricci.

L’evento formativo ha richiamato le criticità oggi più pressanti nel mondo del giornalismo a partire dal futuro dell’informazione professionale che deve avere guardare all’esclusivo interesse del lettore.

A oggi, la difesa della libertà di stampa è quantomai fondamentale garantire una corretta e plurale informazione, per questo la titolazione dei giardinetti ai due colleghi scoparsi, è motivo di orgoglio e riflessione.

1 of 5