Ristori per la Xylella, a rischio le risorse del 2020. “Colpo di grazia al mondo olivicolo”. Il Movimento Spontaneo Agricoltori appoggia l’iniziativa MRS

SALENTO – In questi giorni è scattato l’allarme di tutto il settore agricolo salentino in merito ai ristori per i danni da Xylella per il biennio 2020/2021, perché in assenza di interventi risolutivi entro il 31 dicembre 2024, gli agricoltori salentini rischiano di perdere definitivamente le somme dovute. Questo scenario costituirebbe un danno irreversibile per un comparto agricolo già profondamente provato dal flagello Xylella. Gianluigi De Pascalis, responsabile del Dipartimento Agricoltura, e di tutto il Dipartimento Agricoltura del Movimento Regione Salento condivide l’appello urgente rivolto dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, alle istituzioni regionali e nazionali: “È inaccettabile che i tempi di attesa continuino a mortificare le legittime aspettative degli agricoltori, lasciando il nostro territorio in balìa di difficoltà economiche, ambientali e sociali che stanno mettendo in ginocchio il Salento”. Ancora una volta la burocrazia rallenta tutto e fa scorrere gli anni inesorabilmente. “Un grido di aiuto così disperato, proveniente da un settore vitale per l’economia e l’identità della nostra terra, non può e non deve essere ignorato. Come Movimento Regione Salento ci impegniamo a sostenere con fermezza le richieste della CIA e a continuare la nostra battaglia per ottenere indennizzi adeguati e interventi che siano realmente all’altezza delle sofferenze vissute dagli agricoltori. Chiediamo alle istituzioni di rispondere con la massima urgenza, riconoscendo la priorità assoluta di questa emergenza e mettendo in atto ogni misura necessaria per evitare che il Salento paghi ancora il prezzo altissimo della Xylella”.

L’INTERVENTO DEL MOVIMENTO SPONTANEO AGRICOLTORI

Il Movimento Spontaneo Agricoltori Salento appoggia appieno l’iniziativa del Movimento Regione Salento e del suo Presidente Paolo Pagliaro espressa dal responsabile del Dipartimento Agricoltura MRS avv. Gianluigi De Pascalis relativa ai ritardi nei pagamenti dei ristori Xylella biennio 2020/2021 così come denunciato dalla Confederazione Italiana Agricoltori a tutti i livelli istituzionali.

Il mancato pagamento dell’ annata 2020 entro il 31.12.2024 che comporterebbe il decadimento dal percepimento dello stesso costituirebbe un colpo di grazia gravissimo per il mondo olivicolo salentino già devastato nella sua economia e nella sua identità dal dramma Xylella.

“Auspichiamo una pronta risposta istituzionale” – scrive William Murciano, portavoce del Movimento Spontaneo Agricoltori Salentini.