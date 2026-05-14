Al Castello Carlo V arriva Ornella Albanese con “Figlia dell’ultimo re”

LECCE – Sarà il romanzo storico “Figlia dell’ultimo re” il protagonista dell’appuntamento in programma sabato 16 maggio al Castello Carlo V, nell’ambito delle iniziative di Open Castle dedicate al Maggio dei Libri.
Alle 18, nella Piazza d’Armi, la scrittrice Ornella Albanese presenterà il suo ultimo libro, pubblicato da Mondadori. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Sara Foti Sciavaliere.
Il romanzo riporta alla luce la figura di Beatrice di Svevia, principessa prigioniera dal destino segnato, intrecciando la sua storia con personaggi come il conte Ugolino, Giotto e Dante. Un racconto che mette al centro una figura femminile complessa, determinata a conquistare il proprio riscatto.
Il weekend al Castello Carlo V proseguirà domenica 17 maggio con “Calendimaggio”, i laboratori dedicati ai bambini. Dalle 17 alle 19 spazio a “Il mio erbario medievale”, attività ispirata alla botanica antica in cui i partecipanti realizzeranno un piccolo erbario personale imparando a osservare e catalogare foglie e fiori come negli antichi scriptoria.
Sempre domenica, dalle 10.30 alle 12.30, si concluderà anche il laboratorio di ceramica per adulti curato da Enrico Tramacere e Canefiori, dedicato alle tecniche base di lavorazione dell’argilla al tornio.
Il Castello Carlo V è aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, con visite guidate mattina e pomeriggio. Prevista inoltre una riduzione sul ticket per chi presenta il biglietto dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo.