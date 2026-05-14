Uccise la moglie con un colpo di pistola esploso in testa: disposta perizia psichiatrica per l’uxoricida

LECCE – Una perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto di Luigi Quarta, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie Amalia Quarta, ammazzata in casa l’8 giugno 2025, uccisa con un colpo di pistola in testa. Il consulente incaricato sarà lo psichiatra Massimo Marra così come richiesto dall’avvocato dell’imputato, il legale Augusto Pastorelli. Le operazioni peritali scatteranno il 28 di questo mese: trenta giorni per il deposito. Due giorni prima, invece, si tornerà in aula per l’ascolto dei testi citati dal pm.

“Accorrete, ho ucciso mia moglie”. La telefonata alla centrale operativa del 118 non lasciava spazio a interpretazioni. Dall’altra parte del telefono la voce tremante di un anziano che chiedeva aiuto e l’intervento dei soccorritori. Uxoricidio: domenica 8 giugno, in una villetta al piano terra, in via Bernardino Bonifacio, una traversa di via Taranto, al civico 35, nel rione San Pio di Lecce. L’ omicida confessò subito: Luigi Quarta, 81 anni. La vittima, di due anni più grande, si chiamava Amelia Quarta.

Il marito sorprese la donna in camera da letto. Impugnò una pistola calibro 38, regolarmente detenuta, e le esplose un colpo d’arma da fuoco all’altezza della tempia che non le lasciò scampo. All’arrivo degli operatori del 118, infatti, per l’anziana non c’era più nulla da fare. A nulla valsero i tentativi di rianimare il suo cuore. La donna dormiva quando venne raggiunta dal marito in camera da letto. Poco prima avevano litigato. Lui era uscito per compere e quando è rientrato ha commesso il delitto. Tra i moventi ci sarebbe anche la decisione della donna di non sottoporsi alle cure per il diabete.

Il marito, sotto choc, venne accompagnato in caserma dai carabinieri del Norm di Lecce che avviarono le indagini. Davanti agli investigatori confessò il delitto e venne sottoposto al fermo di pg con l’accusa di omicidio volontario aggravato così come disposto dal pm di turno, Alessandro Prontera. L’arma finì sotto sequestro in attesa degli accertamenti balistici. In casa il clima tra marito e moglie era molto teso e l’uomo, da quel che raccontò ai carabinieri, era succube del carattere autoritario e dominante della moglie. E in una domenica afosa di inizio giugno le tensioni esplosero definitivamente.

L’in sede di udienza preliminare, dinanzi alla giudice Anna Paola Capano, la difesa aveva chiesto la riqualificazione del reato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di famiglia in quello di omicidio preterintenzionale. L’istanza, se fosse stata accolta, avrebbe concesso all’imputato di essere giudicato in abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica. I familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Antonio Palumbo, hanno scelto di non costituirsi parte civile nel dibattimento.