A Salice Salentino le fotografie di Giuseppe Palumbo raccontano La Campagna Salentina

SALICE SALENTINO (Lecce) – Sarà inaugurata, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18.30, negli spazi della Biblioteca di comunità nel Convento della Madonna della Visitazione, in Via Umberto I, a Salice Salentino, nell’ambito del giornata di approfondimento culturale “Identità come bene collettivo: 50 anni di Salice Salentino DOC” promossa dal Comune di Salice Salentino con i partner coinvolti nelle celebrazioni del cinquantenario, la mostra “La Campagna Salentina. Immagini dall’Archivio Palumbo” a cura dell’archeologa Anna Lucia Tempesta per il Polo Biblio-museale di Lecce,

Nell’allestimento una selezione di ventisei fotografie tratte dall’Archivio Storico Giuseppe Palumbo, dedicate al mondo del vino e della civiltà contadina del Novecento: la vendemmia, il lavoro nei campi, i gesti antichi e le relazioni umane che li attraversano. In questi scatti in bianco e nero, la dimensione produttiva si intreccia con quella sociale, restituendo un racconto corale fatto di fatica, ritualità e appartenenza.

Parte di un più ampio corpus di oltre 1700 lastre fotografiche, pellicole e provini a contatto custoditi presso il Museo Castromediano di Lecce, le opere in mostra evidenziano la coerenza e la continuità della ricerca documentale e visiva del fotografo in bicicletta.

Costruito nell’arco di cinquant’anni, il suo archivio si configura come un’unica grande opera capace di coniugare valore estetico e rigore documentario. Le sue immagini parlano agli occhi, ma anche alla memoria e alla coscienza, invitando a riflettere sulle trasformazioni del paesaggio culturale.

La mostra, si inserisce nelle tante attività di valorizzazione dell’Archivio Palumbo in atto da tempo da parte del Museo Castromediano, ed è oggi resa possibile dal completamento del processo di conservazione in formato digitale dello stesso ad opera della Regione Puglia oltre che dalla forte volontà del Comune di Salice e del Gal Terra d’Arneo. L’occasione è quella della celebrazione dei 50 anni della Doc Salice Salentino.

Il design della mostra è di Donata Bologna.

Giuseppe Palumbo nasce a Calimera nel 1889. Giornalista e studioso del territorio, dedica la sua vita alla documentazione del Salento nei suoi aspetti paesaggistici, sociali e culturali. A partire dai primi anni del Novecento intraprende un’intensa attività fotografica, affiancando alla fotografia la scrittura e la ricerca sul campo. Osservatore attento e sensibile, percorre il territorio entrando in contatto diretto con le comunità locali: le sue immagini si collocano tra documento e interpretazione e testimoniano un mondo in trasformazione, con sguardo partecipe e critico. Muore a Lecce nel 1959, lasciando un archivio di straordinario valore storico, antropologico e artistico.