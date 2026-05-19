Il Salento porta la solidarietà sul Gargano: la Scuderia Alfisti Giallo Verdi in trasferta benefica a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia) – Prosegue senza sosta l’impegno sociale fuori provincia della Scuderia Alfisti Giallo Verdi APS di Nardò. L’associazione salentina ha inserito una nuova importante tappa all’interno delle sue tradizionali trasferte benefiche annuali, risalendo la Puglia per fare tappa sul Gargano, nella centralissima Piazza Europa a San Giovanni Rotondo. L’evento, denominato “Primavera con la Scuderia Alfisti Giallo Verdi”, ha saputo coniugare mirabilmente la passione per i motori d’epoca con il valore assoluto dell’inclusione.

L’iniziativa, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo, è stata realizzata in stretta sinergia con la realtà locale “Gli Amici di San Pio APS”, associazione di promozione sociale storicamente impegnata sul territorio foggiano per la tutela dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.

La comunità e le famiglie accorse in piazza hanno potuto ammirare sul perimetro dell’area le vetture della collezione privata della Scuderia: splendidi modelli storici Alfa Romeo curati nei minimi dettagli, che custodiscono la memoria dei veicoli che un tempo hanno servito lo Stato nei ranghi della Guardia di Finanza. Ma il cuore pulsante della giornata è stato l’autentico abbattimento delle barriere: con grande sensibilità e decoro, le auto si sono aperte per accogliere a bordo le persone con disabilità dell’associazione ospitante e i tanti bambini presenti in piazza, regalando loro un’esperienza speciale ed emozionante, vissuta nello stupore e nella gioia cittadina.

A margine dell’evento, è intervenuto il Presidente della Scuderia Alfisti Giallo Verdi APS, Stefano Durante, che ha dichiarato:

«Questa manifestazione rientra nel ciclo di trasferte che la nostra associazione organizza ogni anno in diverse località d’Italia, con l’obiettivo di legare la passione per la storia automobilistica alla solidarietà concreta. Essere qui a San Giovanni Rotondo ha per noi un significato profondo, sia per la devozione che ci lega a questi luoghi, sia per la straordinaria opportunità di collaborare con una realtà eccezionale come “Gli Amici di San Pio”. Vedere l’emozione e i sorrisi di queste persone e dei bambini mentre salivano a bordo delle nostre Alfa Romeo è la ricompensa più grande per i tanti chilometri percorsi e per i sacrifici che i nostri soci affrontano quotidianamente. Le nostre vetture, nate come simboli di Legalità, si confermano ancora una volta uno strumento straordinario per unire le persone e portare un messaggio di vera inclusione sociale».

Il successo e il grande impatto umano di questa nuova trasferta oltre provincia confermano l’identità della Scuderia salentina: una realtà attiva, coesa e costantemente in prima linea per fare del bene, dimostrando come il motorismo storico possa farsi interprete di un radicato senso di responsabilità e lasciare un segno tangibile di vicinanza all’interno di ogni comunità.