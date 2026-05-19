“Noi siamo semi… siamo la biodiversità del futuro” workshop dell’Orto Botanico dell’Università del Salento

LECCE – Il prossimo 20 maggio 2026, alle ore 9:00, presso l’Aula D10 del Centro Ecotekne, il Museo Orto Botanico dell’Università del Salento promuove il workshop “Noi siamo semi… siamo la biodiversità del futuro”,

L’iniziativa viene proposta nell’ambito delle celebrazioni della IX Edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese per la quale è stato deciso il tema: “SEMI”, simbolo di idee, progetti e iniziative che nascono sul territorio a tutela della biodiversità. Un tema che richiama non soltanto la biodiversità agraria e ambientale, ma anche la capacità delle comunità, delle scuole, delle associazioni e delle istituzioni di generare cultura, conoscenza e responsabilità condivisa verso il patrimonio naturale.

Da sempre impegnati nei progetti PSR della Regione Puglia finalizzati al recupero e alla valorizzazione della biodiversità agraria, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.) e l’Orto Botanico dell’Università del Salento dedicano questa giornata agli attori locali e, soprattutto, alle scolaresche che negli anni hanno collaborato alle attività di sensibilizzazione e tutela ambientale, facendo proprio l’impegno concreto verso la conservazione della biodiversità.

Il workshop rappresenterà un’occasione di incontro e confronto tra studenti, associazioni, aziende agricole, istituzioni ed enti pubblici che presenteranno esperienze, attività e percorsi già avviati sul territorio. Un dialogo aperto tra generazioni e competenze diverse, accomunate dall’obiettivo di promuovere una cultura della sostenibilità.

Particolarmente significativa sarà anche la partecipazione della Biblioteca del Di.S.Te.B.A., che arricchirà l’evento con un’esposizione bibliografica dal titolo “Semi: conoscenze che germinano tra colture e culture”. La Biblioteca rappresenta infatti una vera e propria “banca di semi” della conoscenza, custodendo un patrimonio librario paragonabile a embrioni di cultura, idee e progettualità da mettere al servizio del territorio e delle nuove generazioni.

I relatori provengono dal mondo della scuola, della ricerca, dell’associazionismo e delle realtà produttive del territorio, in un quadro di sinergie, volontà e competenze necessarie al raggiungimento degi obiettivi comuni. L’apertura dei lavori prevede i saluti istituzionali del Direttore del Di.S.Te.B.A.), prof. Stefano Piraino e del prof. Marcello s. Lenucci Direttore del MuseoOrto Botanico dell’Università del Salento. Modererà gli interventi, la dott. Rita Accogli, conservatrice del Museo Orto Botanico dell’Università del Salento.

“Ogni seme racchiude storie di coevoluzione tra piante e Uomo”, commenta la dott.ssa Rita Accogli, conservatrice del Museo Orto Botanico dell’Università del Salento, “ed è al tempo stesso custode della memoria del passato e promessa concreta di futuro. Nei semi si concentra un patrimonio straordinario di diversità genetica, adattamenti, relazioni ecologiche e saperi tramandati nei secoli, frutto del dialogo continuo tra natura e comunità umane. Oggi, di fronte ai cambiamenti climatici e alla progressiva erosione della biodiversità, diventa essenziale riconoscere il valore di questo patrimonio e affidarlo alle nuove generazioni, che con sensibilità, creatività e competenze sempre più avanzate stanno sviluppando soluzioni innovative per la tutela degli ecosistemi. Educare i giovani al rispetto e alla conservazione della biodiversità significa seminare consapevolezza e responsabilità, affinché possano far germinare un futuro in cui la ricchezza biologica continui a sostenere la vita, il benessere della nostra specie e la straordinaria bellezza del Pianeta che condividiamo”.

L’evento prevede la presenza degli alunni del Liceo Scientifico O.S.A. dell’Istituto Marcelline di Lecce che presenteranno il progetto “S.E.M.I. – Sostenibilità, Educazione, Movimento, Innovazione” e di Francesco De Musso dell’Azienda Agricola CUMENTO di Borgagne che illustrerà il contributo dal titolo “CUMENTO: un laboratorio di biodiversità dove la terra risponde ai cambiamenti climatici”.

Seguirà l’intervento del prof. Luigi De Bellis, dal 2011 Responsabile Scientifico dei Progetti per la Biodiversità della Regione Puglia presso il Di.S.Te.B.A. dell’Università del Salento, che approfondirà il tema “Semi di biodiversità agraria: problematiche e prospettive”.

Un contributo dedicato al rapporto tra memoria storica, educazione ambientale e tutela della biodiversità sarà proposto da Maria Romana Caforio dell’Archivio di Stato di Lecce con l’intervento “Istituzioni, scuole e associazioni per la biodiversità. Fonti archivistiche per un’educazione ecologica e ambientale”.

Saranno inoltre protagonisti gli alunni delle classi V E e I C della Scuola primaria I.C. ” Grandi – Castromediano” di, Lecce, che presenteranno il progetto “Il vivaio dei piccoli carrubi”, testimonianza concreta dell’impegno delle giovani generazioni nella cura e valorizzazione del patrimonio naturale.

Il workshop ospiterà anche gli interventi di Assunta De Santis dell’Associazione Manu Manu Riforesta, con il contributo “Piccole tessere per ricomporre il grande quadro della biodiversità dell’area Paduli”, e di Marco Nicolì dell’Associazione MADE in SOAP, che presenterà “Seminiamo MARU. Il peperoncino in festa”.

A concludere gli interventi sarà Elena Venneri di Qquai Azienda Agricola di Melissano con il contributo “Api che producono… semi di biodiversità”, dedicato al ruolo fondamentale degli impollinatori nella conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

L’evento rinnova l’impegno dell’Università del Salento nella promozione di azioni concrete per la tutela dell’ambiente, della biodiversità agraria e della sostenibilità territoriale, valorizzando il ruolo delle giovani generazioni come custodi del patrimonio naturale del futuro.