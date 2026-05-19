Denunciata una 53enne per esercizio del gioco d’azzardo e segnalati in due per droga

Lecce – Una donna leccese di 53 anni è stata deferita ieri, in stato di libertà, per il reato di esercizio del gioco d’azzardo con il sequestro preventivo di due personal computers. A scoprirlo è stata la Polizia di Stato in seguito ad un controllo effettuato presso un bar di Lecce.

Ulteriori verifiche sono state poi condotte dagli agenti presso due altri esercizi commerciali.

La Polizia di Stato ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree considerate più sensibili, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”. L’obiettivo è intensificare i controlli nelle zone centrali e periferiche, nei luoghi frequentati da persone pregiudicate, presso gli istituti scolastici e nell’area della stazione ferroviaria.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Lecce, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, hanno dato esecuzione ai servizi disposti dal Questore Giampietro Lionetti.

L’intervento ha riguardato diverse aree del centro cittadino e dell’hinterland.

I posti di controllo hanno consentito di identificare complessivamente 198 persone e 94 veicoli, di cui uno con a bordo un cittadino italiano trovato in possesso di 9 grammi di hashish, segnalato per uso personale alla Prefettura.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno poi proceduto alla segnalazione amministrativa di un 50enne italiano poiché trovato in possesso di 0,5 gr di cocaina.