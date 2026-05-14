Raccolte al via nelle campagne pugliesi: cresce il lavoro in agricoltura

Con l’avvio delle grandi raccolte stagionali di pomodoro, uva, ortaggi e frutta estiva, nelle campagne pugliesi aumenta la richiesta di manodopera agricola. In un contesto economico ancora rallentato, il comparto agricolo si conferma tra i pochi capaci di creare occupazione.
Secondo Coldiretti Puglia, sulla base dell’annuario “L’agricoltura pugliese conta 2026” del CREA, gli occupati agricoli in Puglia hanno raggiunto quasi 109mila unità, con una crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto al dato nazionale che registra invece un calo del 3,3%.
A sostenere il settore è anche il contributo dei lavoratori stranieri, che superano quota 32mila, in aumento del 5%. Una presenza sempre più centrale per garantire continuità alle produzioni e alle filiere del Made in Puglia durante i mesi delle raccolte.
La provincia di Bari si conferma quella con il maggior numero di addetti agricoli, pari al 25,3% del totale regionale, seguita da Foggia con il 22,2%. Più distanziate Taranto e la BAT, entrambe al 15,4%, poi Brindisi con il 12,4% e Lecce con il 9,3%.
Particolarmente significativo, secondo Coldiretti Puglia, l’aumento del lavoro dipendente agricolo, cresciuto del 10,8%, dato che evidenzia un comparto sempre più strutturato e capace di offrire occupazione stabile soprattutto nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e della trasformazione alimentare.
Resta però aperta la questione femminile: le donne occupate in agricoltura scendono del 2,3%, fermandosi a poco più di 28mila unità, mentre cresce l’occupazione maschile (+6,9%). Un divario che, secondo Coldiretti, rende necessario rafforzare welfare, servizi nelle aree rurali e sostegno all’imprenditoria agricola femminile.
Foggia resta inoltre il principale polo regionale per l’impiego di lavoratori stranieri, concentrando circa il 40% della manodopera immigrata presente nelle campagne pugliesi. Da qui la richiesta di procedure più rapide per l’ingresso regolare degli stagionali e di controlli più incisivi contro caporalato e lavoro nero.