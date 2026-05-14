Lecce, “via Imperatore Adriano sembra un suq”. Erriquez e Russo denunciano degrado, bivacchi e perdita d’identità

LECCE – “Una via che porta al mare diventata un suq senza identità, senza cura e senza controllo”. È questa la frase con cui la consigliera comunale di Io Sud (movimento che fa capo alla sindaca), Tonia Erriquez, fotografa la situazione di via Imperatore Adriano, al centro di una dura presa di posizione politica che coinvolge anche il consigliere comunale di Forza Italia, Luca Russo. Entrambi, dai banchi della maggioranza che sostiene il sindaco Adriana Poli Bortone, chiedono un intervento immediato per restituire decoro, sicurezza e prestigio a quella che un tempo veniva considerata una delle strade simbolo della città. Erriquez parla apertamente di una trasformazione che avrebbe stravolto il volto storico del quartiere: “Per chi ha 50 anni e più come me la ricorderà come una via di quartiere stupenda, ricca di negozi ed insegne storiche”, scrive, ricordando attività storiche come “lo Zoopark, la profumeria Francesco, la Clinica dell’Accendino, Calzature Nella” e altri esercizi che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento per i residenti.

Secondo la consigliera, però, oggi quella realtà sarebbe stata sostituita da un contesto profondamente diverso. “Il libero mercato ha fatto di questa via un’accozzaglia di attività che si ripetono”, denuncia, soffermandosi anche su problemi legati all’igiene e al fenomeno dei bivacchi. “Dove l’igiene richiesta nei market blasonati non è di casa in altri appena autorizzati e dove il bivacco è diventato l’ordine del giorno”. La consigliera di Io Sud sottolinea anche il disagio vissuto dai residenti storici della zona. “Chi ha acquistato casa negli anni ’80 la acquistò in un quartiere di gran classe e prestigio. Oggi ha cambiato vestito”, afferma, evidenziando come il quartiere abbia perso quella dimensione ordinata e commerciale che per anni lo aveva caratterizzato. Da qui la decisione di coinvolgere direttamente la Prefettura. “Scriverò una lettera, di mio pugno, al Prefetto allegando foto ed altro”, annuncia Erriquez, spiegando di voler richiamare l’attenzione delle istituzioni su una situazione che considera ormai non più sostenibile. “I cittadini devono poter essere sicuri e godere dei luoghi che vivono. Oggi non lo sono più”.

A sostegno della denuncia interviene anche Luca Russo, consigliere comunale di Forza Italia, che parla di via Imperatore Adriano come di “un simbolo della storia commerciale e residenziale della nostra città“. Russo rilancia il tema del rispetto delle regole e della necessità di un maggiore controllo del territorio. “Non possiamo accettare che il degrado e l’assenza di regole ne offuschino l’identità”, afferma. Il consigliere parla di “fenomeni di bivacco, incuria e mancato rispetto delle norme igieniche” e sostiene che “chi ha investito in quella zona e chi ci vive da decenni non può essere lasciato solo”. Nel suo intervento Russo richiama anche il ruolo delle istituzioni. “La nostra città non può permettersi zone franche dove le regole del vivere civile diventano un optional”, dichiara, chiedendo “un presidio costante e un’azione coordinata” capace di riportare serenità ai residenti e sostenere le attività storiche ancora presenti nella zona. E aggiunge: “La vicinanza delle istituzioni, a partire dalla Prefettura, deve tradursi in una sinergia operativa ancora più forte”.

Il caso di via Imperatore Adriano diventa così anche un tema politico interno alla stessa maggioranza cittadina, con due consiglieri che accendono i riflettori su una delle principali arterie di accesso al centro urbano e chiedono interventi immediati contro degrado e insicurezza. “Non mi sta più bene”, scrive Erriquez nel passaggio più duro del suo intervento. Russo rincara: “Lecce merita rispetto e i leccesi meritano un’amministrazione che sappia far rispettare le regole”.