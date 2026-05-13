Sabato 16 maggio Canzoniere Grecanico Salentino con Inude, Roberto Licci e Rossella Pinto al Teatro Apollo

LECCE – Disponibilità esaurita in meno di 24 ore per il live gratuito del Canzoniere Grecanico Salentino, in programma sabato 16 maggio alle 20:45 al Teatro Apollo di Lecce, nell’ambito del Festival Armonie del Mediterraneo – Viaggi, miti e ritorni.

Il Mito non è soltanto il titolo della serata e del ventunesimo album — uscito a gennaio e subito ai vertici delle principali classifiche internazionali di world music — ma anche il nome del progetto che nel 2025, attraverso un tour, una mostra e una due giorni a Melpignano e altri appuntamenti speciali, ha celebrato i cinquant’anni di storia del gruppo fondato nel 1975 da Rina Durante. Una festa che prosegue nel 2026 con un tour internazionale, partito da Milano e passato da Parigi, Lubiana, Roma e Ravenna, prima delle prossime tappe negli Stati Uniti (20 maggio a Seattle e 21 maggio a Stanford), ad Algeri (2 e 3 giugno) e, in autunno, a Berlino e Lisbona.

Per la speciale data leccese, la line up guidata da Mauro Durante, con Giulio Bianco, Emanuele Licci, Massimiliano Morabito, Giancarlo Paglialunga, Alessia Tondo e Silvia Perrone, sarà affiancata dal progetto elettronico Inude con la partecipazione di Roberto Licci e Rossella Pinto, voci della prima storica formazione del CGS, di cui facevano parte anche i compianti Bucci Caldarulo, Luigi Chiriatti e Daniele Durante.

Il Mito è un invito a entrare nella grande famiglia del CGS: un viaggio tra memoria e contemporaneità, in cui la tradizione incontra nuovi linguaggi, suoni e visioni. In scaletta alcuni dei brani che hanno segnato il percorso artistico e umano del gruppo: dai pezzi ormai entrati nell’immaginario collettivo, come Lu rusciu de lu mare, Pizzica Indiavolata, Rirollalla e Aremu, alle canzoni nate dal sodalizio tra Rina e Daniele Durante, tra cui Quistione Meridionale e Il Mito, fino ai lavori più recenti come Beddhu Stanotte, Dumenica Matina e A Mmera a Lecce. Accanto a questi, troveranno spazio alcune delle composizioni originali del CGS più amate dal pubblico, come Lu Giustacofane e Quannu Te Visciu. Non mancherà Taranta, la celebre composizione firmata da Mauro Durante e Ludovico Einaudi: un ponte tra passato e futuro, capace di raccontare una musica che cura, unisce e fa danzare. Malencunia è invece il singolo degli Inude, pubblicato a marzo per Factory Flaws e realizzato proprio insieme al Canzoniere.

Negli anni il Canzoniere Grecanico Salentino – premiato nel 2018 ai Songlines Music Awards come miglior gruppo di world music al mondo – ha conquistato la scena internazionale, raccogliendo recensioni entusiaste su testate come The Guardian, The New York Times, The New Yorker e Libération, e portando la musica salentina sui palchi di Europa, Nord America, Asia e Oceania.

Il Festival Armonie del Mediterraneo – Viaggi, miti e ritorni è ideato e promosso dall’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, in collaborazione con il Comune di Lecce e con il contributo del Ministero del Turismo, a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), annualità 2025 – parte corrente, CUP F89I25002020001.

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO

Fondato nel febbraio 1975 per volontà della scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino ha avuto un ruolo determinante nel preservare e valorizzare la cultura popolare del Salento, contribuendo a trasformare la pizzica in un fenomeno di rilevanza internazionale. Fin dai primi album (Canti di Terra d’Otranto e della Grecìa Salentina, Concerto 1, Come farò a diventare un mito, Concerto 2), il CGS ha lasciato un’impronta profonda nella scena musicale dagli anni ’80 fino ai giorni nostri. Dal 2007, sotto la direzione di Mauro Durante, che ha raccolto l’eredità del padre Daniele Durante (scomparso nel 2021), il gruppo ha conquistato il panorama internazionale, ricevendo recensioni entusiastiche da testate come The Guardian, The New York Times, The New Yorker e Libération, e ottenendo importanti riconoscimenti in Europa, Nord America, Asia e Oceania. Nel 2018 è stato insignito del premio come Miglior Gruppo di World Music al mondo ai Songlines Music Awards. Composto da alcuni dei più rappresentativi protagonisti della scena musicale pugliese, il Canzoniere Grecanico Salentino reinterpreta in chiave contemporanea le tradizioni della pizzica tarantata, antico rito musicale che, attraverso musica, trance e danza, aveva il potere di guarire dal morso della leggendaria Taranta. Grazie alla capacità di innovare pur restando fedele alle radici, il CGS è oggi la realtà italiana di world music più acclamata a livello globale, come sottolineato anche dal critico musicale giapponese Shinya Matsuyama. Recentemente, David Byrne – artista statunitense di origini scozzesi, fondatore e frontman dei Talking Heads, creatore dell’etichetta Luaka Bop, nonché produttore, fotografo, regista e autore – ha inserito tre brani del Canzoniere Grecanico Salentino nella sua playlist di musica italiana preferita. La formazione attuale è composta da Mauro Durante (voce, tamburi a cornice, violino), Alessia Tondo (voce, percussioni), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Silvia Perrone (danza), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki) e Giancarlo Paglialunga (voce, tamburi a cornice).