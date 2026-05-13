Marina di Alliste, non fu reato l’occupazione del demanio: tutti assolti gli imputati

ALLISTE (Lecce) – Si è chiuso con due assoluzioni il processo nato dall’inchiesta sui presunti illeciti commessi nella Marina di Alliste, località Capilungo.

Il Tribunale di Lecce, Giudice Laura Orlando, ha oggi assolto i due coniugi che avevano acquistato una villetta di fronte al mare, inglobando due particelle demaniali ad insaputa del demanio.

La coppia viveva a Milano all’atto dell’acquisto, e aveva deciso di investire i risparmi di una vita per godersi nel Salento la pensione. La moglie, un ingegnere informatico, originaria di Racale, aveva convinto il marito milanese facendolo innamorare della villetta che si affaccia sul mare. Avevano incaricato un ingegnere del posto, che era anche vicesindaco del Comune, di curare tutti gli aspetti burocratici dell’operazione immobiliare, poi conclusa con il sigillo del notaio.

Gli acquirenti avevano così iniziato a godersi il meritato acquisto, senza sapere che all’interno del muro di cinta vi fossero due particelle intestate al demanio marittimo.

Ne hanno appreso dell’esistenza solo dopo l’intervento della Polizia Municipale, a sua volta incaricata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli su richiesta del demanio. A seguito del relativo accertamento il Comando Municipale ha trasmesso la relativa notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha prontamente contestato ai coniugi il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale.

Per la loro difesa gli imputati si sono affidati alle cure dell’avvocato Elisabetta Lorusso, del foro di Milano, e dell’avvocato Sergio Santese, del foro di Lecce, i quali hanno dato incarico all’ingegnere Antonio Negro di redigere una consulenza finalizzata a dimostrare l’intervenuta sdemanializzazione delle particelle demaniali occupate dai coniugi e dell’intera area contigua, interessata da interventi di urbanizzazione comunale e dall’attraversamento della strada provinciale Gallipoli-Santa Maria di Leuca.

All’udienza odierna è stato sentito il responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Alliste, che ha riferito al Tribunale la recente richiesta di sdemanializzazione dell’intera area.

Ha fatto seguito l’esame degli imputati, limitato al solo ascolto del marito, il quale ha raccontato il calvario giudiziario nel quale lui e la moglie sono piombati per aver fatto incolpevole affidamento su chi si era occupato di curare gli aspetti buracratici della casa dei loro sogni. Il pubblico ministero ha concluso per l’assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

L’avvocato Santese, che rappresentava anche l’avvocato Elisabetta Lorusso, ha ripercorso la triste vicenda della coppia, evidenziando l’assoluta mancanza nella stessa della volontà di occupare abusivamente le particelle demaniali che risultano intercluse nella proprietà degli imputati, dopo aver provato nell’istruttoria dibattimentale tutte le interlocuzioni avviate dalla difesa con il demanio marittimo e il Comune di Alliste per la regolarizzazione dell’intera area, sfociata con l’iniziativa del Comune volta a conseguire la sdemanializzazione delle particelle demaniali che hanno ormai perso la strumentalità a servizio del demanio marittimo.

In tarda serata il Tribunale ha assolto entrambi gli imputati perché il fatto loro ascritto non costituisce reato