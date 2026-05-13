Superbonus, Congedo: Basta sprechi: servono misure sostenibili

“Il Superbonus doveva rilanciare l’edilizia e sostenere la riqualificazione energetica, ma si è trasformato in una misura fuori controllo, con costi enormemente superiori alle previsioni iniziali e un impatto devastante sui conti pubblici. In questi giorni arriva un’altra amara conferma: una parte rilevante dei crediti presentati era irregolare o addirittura riferita a lavori mai eseguiti. Nel frattempo migliaia di famiglie e condomìni sono rimasti intrappolati in cantieri incompleti, vittime di imprese improvvisate nate solo per sfruttare gli incentivi. Da sempre Fratelli d’Italia ritiene la misura del Superbonus una sciagura sulle spalle degli italiani nel nome del peggior populismo grillini: le risorse pubbliche devono essere utilizzate con responsabilità, senza essere strumento di operazioni propagandistiche che scaricano il conto sulle future generazioni”.



Lo dice l’on. Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze della Camera.