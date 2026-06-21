Alessandra Civilla, l’anima di Alex Ristorante: “La cucina è il mio modo di raccontarmi”

Lecce – Ci sono chef che cucinano seguendo regole precise e altri che trasformano ogni piatto in un racconto personale. Alessandra Civilla appartiene a questa seconda categoria. Nel cuore di Lecce, insieme ad Alessandro Libertini, ha costruito l’identità di Alex Ristorante come un luogo dove l’alta cucina incontra l’accoglienza autentica, senza mai perdere il contatto con l’emozione, il territorio e il cliente.

La sua è una cucina elegante ma comprensibile, tecnica ma mai fredda, capace di lasciare spazio ai ricordi, agli istinti e alla stagionalità. Il mare resta protagonista assoluto, ma nei piatti convivono anche terra, vegetali e ricerca. Ogni creazione nasce da un’immagine, da un profumo, da un momento vissuto che prende forma attraverso sapori e consistenze.

Per lei cucinare non significa semplicemente preparare un piatto. È un gesto intimo, quasi autobiografico. “Alex è vita per me”, racconta Alessandra Civilla. “La cucina, i piatti, i sapori, i profumi e i colori sono il mio modo unico di raccontarmi. A parole non ne sarei capace allo stesso modo. È il linguaggio con cui riesco ad esprimermi. È il mio modo di vedere l’accoglienza trasformata in cibo”.

Ed è proprio questa autenticità a essere diventata la firma del ristorante che è diventato un luogo in cui l’alta cucina convive con il senso di familiarità e calore.

Fin dal primo giorno, l’obiettivo del ristorante è stato chiaro: creare una cucina “rotonda”, capace di far sentire l’ospite accolto e al sicuro, pur giocando a volte con sapori forti e inconsueti e nuove consistenze. “Il nostro ristorante ha un’identità soprattutto di mare, grazie al grande amore per lo stesso e per i prodotti che offre. Ovviamente diamo uno sguardo anche alla terra, in ogni forma: vegetale e animale”.

È proprio questa capacità di unire raffinatezza e familiarità ad aver reso Alex Ristorante uno dei punti di riferimento gastronomici della città. Per Alessandra Civilla, infatti, la distanza con il cliente non può esistere: “Vogliamo che chi si siede al tavolo si senta a casa, nel suo posto sicuro”.

Dietro ogni piatto c’è un processo creativo che parte spesso dalla natura e dai ricordi. “Può essere un colore o un odore che mi sblocca un’immagine, un momento vissuto. Da lì nasce un accostamento. Poi il piatto viene provato, riprodotto e perfezionato”.

Nel menu convivono i grandi classici, richiesti negli anni dagli ospiti affezionati, e nuove proposte che seguono il ritmo delle stagioni. E proprio tra questi grandi classici si trovano alcuni dei piatti più iconici e amati del ristorante, diventati nel tempo veri simboli della cucina di Alessandra Civilla. Il celebre Tagliolino fresco al limone con tartare di scampi e gamberi di Gallipoli e stracciatella conquista per il perfetto equilibrio tra freschezza, cremosità e intensità marina, mentre L’Acquerello della Chef, raffinato risotto alle vongole e tè nero affumicato con tartare di gamberi di Gallipoli, pomodoro disidratato, polvere di prezzemolo e gocce di riduzione di soia ai frutti rossi, rappresenta una delle espressioni più eleganti e identitarie della sua cucina. Immancabile anche il Gran Crudo della Chef, autentico trionfo del mare con selezioni di carpacci, tartare, scampi e gamberi di Gallipoli serviti con sali e salse dedicate: un piatto scenografico e ricercato che per molti clienti è diventato una vera esperienza da vivere almeno una volta. Sono piatti diventati veri cavalli di battaglia del ristorante, richiesti continuamente da una clientela affezionata che riconosce in queste creazioni l’essenza più autentica di Alex Ristorante.

Accanto a questi piatti iconici, il lavoro in cucina è fortemente legato alla stagionalità, che guida la selezione degli ingredienti e l’evoluzione delle proposte. Ogni nuovo piatto nasce infatti nel rispetto dei prodotti del momento, con un’attenzione costante alla freschezza e alla valorizzazione del territorio. Questa alternanza tra grandi firme e cucina stagionale permette al ristorante di mantenere un’identità solida ma sempre viva, in continua evoluzione.

“La stagionalità fa tutto”, spiega la chef, che continua a valorizzare il territorio pugliese attraverso una filiera prevalentemente locale più che attraverso reinterpretazioni dichiaratamente tradizionali. “Conta sempre tanto valorizzare le proprie radici”.

“Sincera, accogliente, a mia immagine”. Sono queste le tre parole che sceglie per descrivere la propria cucina. Una definizione che racconta perfettamente la filosofia di Alessandra Civilla: nessun esercizio di stile fine a sé stesso, ma una continua ricerca dell’equilibrio tra creatività e comprensibilità.

Questo approccio emerge con forza anche nel percorso degustazione “Fidati di me”, una delle esperienze più identitarie del ristorante. Qui il cliente sceglie di affidarsi completamente alla cucina, lasciando carta bianca alla creatività della chef.

“Nasce per darci la libertà di decidere cosa raccontare attraverso il cibo. È un equilibrio tra istinto e ragione, tra i nostri classici e ciò che la stagione suggerisce”.

E se la sperimentazione resta una componente importante, Alessandra Civilla chiarisce subito la sua visione: “Sperimentare ci piace, ma a volte si rischia più di fare un esercizio di stile che pensare al cliente. Noi abbiamo sempre scelto piatti più comprensibili invece di inutili esercizi. Dunque sperimentare sì, ma con criterio e controllo”.

Ora lo sguardo è rivolto all’estate, con un nuovo menu che seguirà freschezza, leggerezza e ciclicità degli ingredienti stagionali. Ma più dei traguardi o dei riconoscimenti, per la chef il vero successo resta un altro: “La sfida quotidiana è riuscire a far stare bene chi viene a trovarci. Il traguardo più bello è lasciare un buon ricordo ai nostri clienti”.