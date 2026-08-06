Rogo nella notte a Tricase: fiamme distruggono un’auto

TRICASE (Lecce) – Intervento notturno dei Vigili del Fuoco nel centro abitato di Tricase dove poco prima delle 2.30, un incendio si è sviluppato in via Salvatore Ottolenghi, avvolgendo una Hyundai parcheggiata in strada.

L’allarme ha fatto scattare il tempestivo invio di una squadra dal Comando Provinciale di Lecce. Il rapido intervento dei caschi rossi ha consentito di domare le fiamme prima che potessero intaccare gli altri veicoli in sosta o propagarsi verso i prospetti delle abitazioni adiacenti, garantendo la rapida messa in sicurezza della zona.

Per i rilievi di rito e l’avvio degli accertamenti sono giunti sul posto i Carabinieri della Stazione di Corsano. Restano al momento in fase di verifica le cause che hanno dato origine al rogo.