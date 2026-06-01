Veglie celebra gli 80 anni della Repubblica con una mostra storica alla Biblioteca Comunale

VEGLIE (Lecce) – In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comune di Veglie inaugurerà domani, 2 giugno, la mostra “Ottant’anni di Repubblica”, un percorso espositivo che ripercorre la storia democratica del Paese attraverso documenti e testimonianze di straordinario valore storico.

L’inaugurazione si svolgerà al termine delle celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica presso la Biblioteca Comunale di via Damiano Chiesa. La mostra, curata da Enzo De Benedittis, resterà aperta al pubblico per quindici giorni e consentirà ai visitatori di ammirare una raccolta di manifesti originali rinvenuti nell’arco degli ultimi ottant’anni di vita repubblicana, offrendo uno spaccato significativo dell’evoluzione politica, sociale e culturale dell’Italia.

Tra i pezzi più preziosi esposti figura l’urna originale utilizzata a Veglie durante il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, attraverso il quale gli italiani scelsero la forma repubblicana dello Stato, segnando una delle pagine più importanti della storia nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni organizzate dal Comune di Veglie per rendere omaggio ai valori fondanti della Repubblica, alla partecipazione democratica e alla memoria collettiva della comunità.

“Questa mostra rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le nostre radici democratiche e per riflettere sul significato della scelta compiuta dagli italiani ottant’anni fa”, dichiara la Sindaca Mariarosaria De Bartolomeo. “Attraverso documenti autentici e testimonianze storiche legate anche alla nostra comunità, vogliamo offrire soprattutto alle nuove generazioni l’opportunità di conoscere e comprendere il percorso che ha portato alla nascita della Repubblica. La presenza dell’urna originale utilizzata a Veglie nel referendum del 1946 conferisce a questa esposizione un valore particolarmente simbolico ed emozionante, perché ci permette di toccare con mano un momento che ha cambiato il destino del nostro Paese.”

La Sindaca aggiunge: “Celebrare gli ottant’anni della Repubblica significa rinnovare l’impegno verso i principi di libertà, democrazia, partecipazione e unità nazionale che continuano a guidare la nostra comunità. Ringrazio il curatore Enzo De Benedittis per il lavoro di ricerca e valorizzazione del patrimonio storico che ha reso possibile questa importante iniziativa.”