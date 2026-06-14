“La birra è del popolo”: il racconto di Danilo Stendardo

Quando nel Sud Italia la birra era ancora considerata poco più di una bevanda fredda da consumare al volo, Danilo Stendardo, fondatore del Road 66, intraprendeva quello che si può senza dubbio definire il viaggio di una vita. Tutto questo per una visione, poi diventata missione: costruire una nuova cultura giorno dopo giorno, spillando birra, pulendo impianti, viaggiando tra fiere europee, castelli austriaci e birrifici secolari. Ma soprattutto educando il palato delle persone.

Nel corso di una conversazione intensa, sincera e sorprendentemente poetica, Danilo parla di birra come si parla di musica, amicizia o memoria.

Come nasce il rapporto tra il Road 66 e la cultura della birra?

Il Road 66 nasce da un immaginario preciso: l’America dei pub, delle Harley Davidson, delle insegne luminose, delle strade infinite. Noi eravamo innamorati di quel mondo e, insieme a quell’estetica, ci siamo innamorati anche della birra.

Ricordo ancora quando facemmo di tutto per portare a Lecce la Coors Beer, che allora sembrava quasi irraggiungibile. Era una delle birre che vedevamo nei film americani, l’antagonista della Budweiser e quando riuscimmo a inserirla nel locale fu qualcosa di straordinario.

All’epoca qui si bevevano birre molto semplici, senza grande attenzione alla qualità, noi invece volevamo portare una cultura diversa, quella della birra spillata in un certo modo, servita bene, rispettata. È lì che è iniziato tutto.

Avete introdotto anche la cultura dell’impianto alla spina. Quanto è stato importante quel passaggio?

Fondamentale. Ogni mattina si pulivano i tubi e si sanificava tutto perché una birra può essere eccellente, ma se l’impianto non è curato perde molto in termini di qualità, ovviamente non fa male, ma si alterano gusto, profumo, equilibrio.

Negli anni Novanta, soprattutto al Sud, quasi nessuno lavorava davvero sulla spina, noi invece abbiamo costruito il nostro mondo attorno a quella filosofia. E i risultati arrivarono subito, il primo anno facemmo numeri impressionanti per l’epoca, le grandi aziende birraie iniziarono a cercarci perché vedevano che il pubblico stava rispondendo. Ma la verità è che noi non vendevamo semplicemente birra, stavamo creando un modo nuovo di viverla.

Nel 2009 avete fatto un passo ancora più grande, diventando importatori diretti. È stato un rischio?

Un rischio enorme, forse il più grande della mia vita imprenditoriale. Andai in Austria, nella regione del Mühlviertel, e lì scoprii una birreria antichissima, dentro il Castello di Eggenberger. Una birra naturale, non pastorizzata, cruda, incredibile. Dormii persino nel castello, mi innamorai completamente di quel mondo.

Decisi di portarla qui consapevole del fatto che sarebbe stato un grande cambiamento, volevo eliminare le birre commerciali e puntare su un prodotto molto più difficile, più costoso, più delicato da conservare. Serviva la catena del freddo, capannoni refrigerati, organizzazione, mi dissero che era un azzardo. E invece il pubblico capì immediatamente. Perché il palato, alla fine, riconosce la qualità.

Il primo anno facemmo oltre il 70% in più rispetto all’anno precedente e fu lì che capii una cosa importantissima: la gente magari non conosce tecnicamente una birra, ma sa riconoscere quando qualcosa è fatto bene.

Oggi si parla di birra artigianale, IPA, birre di ricerca. Ma quali sono le birre più amate dai vostri clienti?

Dipende molto dal momento, dal gusto personale e anche da quello che si mangia. Però ci sono delle certezze che non cambiano mai.

Le Lager e le Pilsner restano le regine assolute: sono le birre più richieste perché sono immediate, piacevoli, conviviali. La gente vuole una birra che accompagni la serata e che si faccia bere bene.

Però negli anni abbiamo educato anche a bere altro. Vendiamo tantissime Strong, per esempio, birre molto strutturate, con malti importanti, alcune anche con malti scozzesi. E poi ci sono le IPA, che oggi vanno molto, soprattutto per chi cerca profumi più intensi e note più amarognole.

Ma la cosa interessante è che il cliente del Road 66 ormai è curioso. Non si limita più a dire “dammi una birra”. Chiede, ascolta, vuole capire cosa sta bevendo.

E noi questa cosa l’abbiamo sempre incoraggiata. Perché una birra non è uguale all’altra: cambia il luppolo, cambia la tostatura del malto, cambia il grado di amaro, cambia perfino il modo in cui accompagna il cibo.

Abbiamo anche le nostre birre artigianali, prodotte direttamente da noi, e stanno andando fortissimo. Sono birre studiate per avere gusto ma anche bevibilità: devono essere quelle birre che finiscono e ti fanno venire voglia della seconda.

Perché la birra, secondo me, deve restare sociale. Deve mettere le persone a proprio agio, farle stare bene insieme.

Parli della birra quasi come di una filosofia sociale…

Un pub è convivialità. È amicizia. È felicità semplice.

Non mi sono mai sentito un ristoratore classico, piuttosto sento uno che spilla birra, è quella la mia identità. Mi piace vedere i tavoli pieni, la schiuma nei bicchieri, le persone che parlano, ridono, stanno bene insieme.

La birra deve essere popolare nel senso più bello del termine, deve essere accessibile, sociale, deve unire le persone, non essere qualcosa di elitario, per questo abbiamo sempre mantenuto prezzi corretti. I pub, storicamente, sono luoghi di incontro, di confronto, quasi di informazione sociale, ed è bellissimo vedere nello stesso posto ragazzi giovanissimi e persone di ottant’anni. È lì che capisci che il pub funziona davvero. Quando diventa casa per tutti.

Alla fine di un incontro incredibile incontro, resta la certezza che a Lecce la passione per la birra è la più autentica forma di accoglienza.