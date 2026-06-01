NARDO‘ (Lecce) – Nardò Estate 2026, il calendario degli eventi di spettacolo per l’estate 2006 in città, parte oggi con la Notte Bianca del Commercio e la prima giornata della quarta edizione di Green Bio Town. Due appuntamenti molto attesi, tra intrattenimento, shopping, natura, sostenibilità e benessere, che tornano puntuali ogni anno e che aprono dunque questo ricco programma di eventi, nato con il coordinamento dell’assessore allo Spettacolo e al Turismo Cesare Dell’Angelo Custode e del consigliere delegato al Commercio Lelè Manieri.

“Abbiamo voluto un programma di eventi di spettacolo variegato – spiega Cesare Dell’Angelo Custode – in grado di incontrare i gusti e i bisogni di tutti. Giugno si presenta con due appuntamenti molto importanti e altrettanto collaudati come la Notte Bianca del Commercio e Green Bio Town. Ma si proseguirà a luglio, agosto e settembre con, tra gli altri, Circonauta, Salento Ridens, il Premio Città di Nardò e la tappa del festival de La Notte della Taranta. È chiaro che l’obiettivo non è solo fare intrattenimento e regalare qualche serata di svago a neretini e turisti, ma contribuire a far crescere l’attrattività di una città come Nardò, che negli ultimi anni è diventata una meta prediletta non solo per il barocco, per il mare o per Porto Selvaggio, ma evidentemente anche per una serie di iniziative e appuntamenti di spessore, con la musica protagonista, ma non solo”.

“Un cartellone così ricco e importante – aggiunge Lelè Manieri – è una buonissima notizia per l’appeal generale di Nardò e del suo territorio in estate, ma anche nello specifico per i tanti operatori commerciali che beneficiano di eventi dalla portata molto significativa. Negozi, bar, ristoranti, come dimostra l’esperienza degli anni scorsi, possono certamente giovarsi di piazze, strade e marine affollate di gente. Nel programma ci sono tante cose interessanti e diverse, dalla musica al cabaret, dalla bellezza alla danza, alla solidarietà e a tanto altro. Direi che ci sono diversi motivi nei prossimi mesi, da oggi a settembre, per passare qualche ora spensierata nella nostra città. L’invito è ai neretini, agli amici dei paesi limitrofi e naturalmente ai turisti”.

Il calendario prosegue a luglio, nei giorni del 3, 4, 5, 10, 11 e 12, con la dodicesima edizione del Festival Circonauta, il festival del circo contemporaneo e degli artisti di strada, che come sempre riempirà la città di musica e meraviglia in una edizione che quest’anno ha un’anima ecologista, ed è ispirata al tema “terra”.

Il 4 luglio tocca alla solidarietà con un evento organizzato da Farsi Solidali a favore della Mensa della Comunità della Caritas. L’iniziativa si terrà in piazza Umberto I e il ricavato andrà proprio alla Mensa, insostituibile presidio di sostegno ai più bisognosi.

Spazio poi al grande cabaret con Salento Ridens, la rassegna con i comici dello Zelig che vedrà protagonisti Carmine del Grosso domenica 19 luglio, Becomedy Uk mercoledì 22 luglio, Laura Formenti giovedì 23 luglio e Vincenzo Albano mercoledì 29 luglio. Tutti gli appuntamenti sono in programma in piazza Battisti.

Il 25 luglio evento molto interessante per chi ama la danza, perché in località Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno ci sarà la quindicesima edizione del Festivaldanza del Salento, organizzato dal Team Galeone Calignano dei maestri Gianfranco Galeone e Biagina Calignano.

Infine, il 31 luglio la finale regionale di Miss Red Carpet, il concorso di bellezza che consente alla vincitrice di accedere al mitico “red carpet” del Festival del Cinema di Venezia. L’evento si terrà in piazza Battisti.

Il resto degli appuntamenti in programma per Nardò Estate 2026, nei mesi di agosto e settembre, verrà comunicato in seguito e ci saranno tanti altri eventi di grande richiamo.