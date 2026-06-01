Rotte del Mediterraneo al Teatro Apollo per il Festival “Armonie del Mediterraneo – Viaggi, Miti e Ritorni””

LECCE – Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, partecipa al Festival “Armonie del Mediterraneo – Viaggi, Miti e Ritorni” con il concerto “Rotte del Mediterraneo“, in programma domenica 7 giugno alle ore 20.30, al Teatro Apollo di Lecce, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. “Armonie del Mediterraneo” è una rassegna promossa dall’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, in collaborazione con il Comune di Lecce e, realizzata con il contributo del Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT): “Progetto Armonie del Mediterraneo Viaggi, Miti e Ritorni – CUP F89I25002020001”.

Il concerto Rotte del Mediterraneo accompagna il pubblico in un viaggio sonoro attraverso le molteplici anime del Mare Nostrum: un affresco musicale in cui i brani intrecciano, in un unico respiro, memorie popolari, suoni mediterranei, groove e pulsazioni globali. Il repertorio proposto si sviluppa come una rotta aperta tra le musiche del Mediterraneo: dalla tradizione bandistica del Sud Italia al folk locale, passando per le suggestioni partenopee, fino ad abbracciare le sonorità dei Balcani e le influenze africane. Un percorso che si nutre di stratificazioni culturali, dove ogni approdo diventa occasione di dialogo e trasformazione.

L’evento si inserisce idealmente nel percorso di ricerca del Dottorato AFAM “Civiltà musicale del Mezzogiorno d’Italia, ponte del Mediterraneo: ricerca e repertori“, di cui rappresenta una concreta traduzione artistica e performativa. In questo contesto, Rotte del Mediterraneo, per il quale il dottorando Christian Bevilacqua ha curato arrangiamenti e organizzazione artistica, diventa non soltanto un evento musicale, ma anche uno spazio di sperimentazione e valorizzazione delle pratiche musicali che attraversano le sponde del Mediterraneo, mettendo in relazione tradizione orale, ricerca etnomusicologica e nuove forme espressive.

Ad accompagnare il percorso musicale sarà la presenza di Patrizia Miggiano, attrice narrante che guiderà il pubblico attraverso i diversi approdi del concerto, intrecciando parole, immagini evocative e riflessioni capaci di restituire il senso umano e culturale delle rotte mediterranee.

Tra i protagonisti del concerto si distingue Samuel Mele, studente di etnomusicologia presso il Conservatorio, autore e compositore di molti brani che saranno eseguiti, nonché interprete di oud, ney, chitarra e altri strumenti a corde pizzicate del Mediterraneo. Il suo progetto artistico si distingue per una ricerca personale capace di intrecciare pratiche tradizionali e sensibilità contemporanea, in piena sintonia con lo spirito del programma.

L’Ensemble del Conservatorio Tito Schipa è composto da docenti, studenti e musicisti esterni. Si compone della sezione fiati (tromba, trombone, due sax), chitarra, basso, pianoforte, batteria e voci, strumenti tradizionali microtonali di area mediterranea come oud, saz, e percussioni a cornice come daff, riqq, tamburello. Protagonisti della serata saranno Christian Bevilacqua al trombone, Alessandro Casciaro alle tastiere, Francesco Denaro alla lira cretese, Marco Ghezzo al violino, Marco Girardo alla batteria, Andrea Giurgola alla chitarra elettrica, Samuel Mele all’oud e alla voce, Antonio Pellegrino al sax tenore, Sergio Pizza alle percussioni, Emanuele Raganato al sax soprano e Matteo Resta al basso elettrico.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.