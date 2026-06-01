Lavori allo stadio Via del Mare, il vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla: “nessuno stop, i lavori vanno avanti, attenzione a certa propaganda fuorviante”

Intervento del Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla, assessore ai lavori pubblici sul tema del presunto ammanco di 8,5 milioni di euro per i lavori dedicati allo Stadio Via Del Mare in vista dei Giochi per il Mediterraneo. “Facciamo attenzione alla disinformazione e agli allarmismi che stanno circolando in queste ore”. Lo dichiara il Vicesindaco di Lecce e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, intervenendo sul tema dei finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo 2026.

Roberto Giordano Anguilla ricorda che “il percorso di finanziamento dell’evento è iniziato con il governo guidato da Mario Draghi, con circa 150 milioni di euro, ed è stato ulteriormente rafforzato dal governo di Giorgia Meloni, che ha stanziato altri 125 milioni di euro, erogati in tranche da 25 milioni. “Nulla è a rischio, tantomeno la realizzazione della copertura dello stadio Stadio Via del Mare”. L’assessore ha precisato che gli 8,5 milioni di euro al centro delle polemiche rappresentano una riduzione complessiva riferita all’intero quadro finanziario e non alle risorse destinate al Via del Mare.

Anche in base a quanto dichiarato dal Ministro agli Affari Europei e al Pnrr Tommaso Foti, secondo Roberto Giordano Anguilla, inoltre, le ulteriori richieste avanzate dal Comune di Taranto riguardano interventi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal piano economico-finanziario. Il Vicesindaco rassicura: “i Giochi si faranno e le opere saranno realizzate. Invitiamo tutti a basarsi su informazioni trasparenti, dettagliate e veritiere”.