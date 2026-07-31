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All’Abbazia di Cerrate balli, canti, racconti e ricette di un ponte tra culture: grazie al FAI arriva “Grika” l’8 e il 9 agosto

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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