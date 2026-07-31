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L’Orchestra Popolare La Notte della Taranta in concerto a Erchie, Casalabate e Cisternino

Tre concerti in tre giorni per portare nelle piazze l'energia della pizzica pizzica e il repertorio della musicale popolare salentina

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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