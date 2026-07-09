“Voci dal mondo” di Terzo Millennio ets fa tappa a San Foca

SAN FOCA (Lecce) – Un concertone che, dalle 21, fa ballare tutti sul lungomare Matteotti a San Foca per la penultima tappa di “Voci dal mondo”, rassegna itinerante di Terzo Millennio-Laboratorio di umana solidarietà ets in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2026.

Sul palco salgono Rankin Lele e Morello from Adriatic Sound, con la partecipazione speciale di Striniuzzo Petra e Sule e Justess Joan dalla Giamaica.

Aprono il concerto Le Jams, progetto indipendente musicale nato in origine da ragazzi del DAMS dell’Università del Salento.

Il programma porta sul litorale salentino i suoni e le contaminazioni della cultura reggae e delle musiche del mondo, confermando ancora una volta lo spirito di Voci dal Mondo: creare occasioni di incontro, ascolto reciproco e valorizzazione delle diversità che arricchiscono le comunità.

L’ultima tappa è martedì 14 luglio a Vernole con “Armonie in festa”, una serata dedicata alla musica, al gioco e al teatro.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (Info e prenotazioni: 349/1196906).

“Voci dal mondo” riconosce nella voce il primo strumento di incontro, espressione e condivisione. Prima di ogni lingua comune e di ogni traduzione esistono canti, racconti, ritmi e suoni capaci di parlare direttamente alle persone. Le voci attraversano confini, culture e generazioni; raccontano storie, custodiscono memorie e costruiscono ponti. Si riconferma il format a tappe coinvolgendo paesi, piazze, oratori e spazi di comunità del Salento che saranno interessate da incontri, laboratori, degustazioni, sport, musiche e spettacoli, per celebrare l’incontro, l’accoglienza e il diritto di ogni persona a essere vista, ascoltata e riconosciuta.