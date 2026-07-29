“Chiostro in Swing”, a Nardò due serate di grande musica con “Lindy Hop Stories” e la rassegna “Onde di cultura”

NARDO‘ (Lecce) – Swing, grande passione. E se la parola, letteralmente, vuol dire “dondolare, oscillare”, nei fatti è diventata ormai sinonimo di uno stile del jazz nato negli anni ’30, caratterizzato da grandi orchestre e da un ritmo allegro che fa venire voglia di ballare. E allora “Chiostro in Swing”, dunque, appuntamento articolato in due serate – il 31 luglio e il 20 agosto – a Nardò, presso il Chiostro dei Carmelitani, dove a partire dalle 21.30 il pubblico sarà trasportato nel cuore del jazz d’epoca, attraverso un’attenta selezione musicale in vinile curata da Alberto Cesari e pensata per celebrare le atmosfere e il sound della grande epoca dello swing.

L’iniziativa è curata dall’associazione sportiva dilettantistica “Lindy Hop Stories”, attiva nell’opera di promozione delle suggestioni della Swing Era degli anni ’30 e ’40. Protagonista della serata sarà infatti il “Lindy Hop”, celebre ballo di coppia nato a New York – e reso immortale tra le mura del Savoy Ballroom – che ha ereditato e assorbito passi e movenze del charleston e del tip tap, storicamente legato ai successi delle big band del jazz e dello swing come Count Basie, Benny Goodman e Duke Ellington e di ballerini quali Frankie Manning e Norma Miller.

Ad arricchire la serata un’esposizione di modelli storici di Lambretta, simbolo del design e del collezionismo italiano, realizzata in sinergia con il Lambretta Club Puglia, realtà attiva a livello internazionale nella promozione dello storico marchio. L’appuntamento rientra nella rassegna “Onde di cultura” ed è patrocinato dal Comune di Nardò, assessorato alla Cultura guidato da Francesco Plantera.