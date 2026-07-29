I Concerti del Chiostro 2026: dodici appuntamenti tra classica, jazz e musica d’autore in quattro comuni del Salento

SALENTO – Dal 26 agosto al 20 ottobre 2026 torna I Concerti del Chiostro, il festival che dal 1998 porta la grande musica nel Salento tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Dodici appuntamenti tra Galatina, Soleto, Cutrofiano e Nardò, oltre cinquanta musicisti e un programma che attraversa generi, epoche e linguaggi diversi, dalla musica classica — cuore della rassegna — al jazz, al blues, al cantautorato, fino alle colonne sonore e alla musica d’autore.

Tra i protagonisti della XXVI edizione Renzo Rubino & La Sbanda, Sarah Jane Morris con il Solis String Quartet in Forever Young, Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite in L’anno che verrà, Rita Marcotulli con Under 29 but me, Danilo Rossi & The New Gipsy Project, Giovanni Caccamo con la Sicily Symphony Orchestra in L’alba dentro l’imbrunire, Leonardo Colafelice, il Duo De Cesario/Fracasso con Valentino Zucchiatti, Paolo Fresu e Giovanni Sollima in FS: in viaggio, The Palm Court Quartet con un omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota e Roberto Cappello con Incantesimi e incanti, da Oriente a Occidente. Novità del 2026 sarà inoltre la masterclass del M° Pierluigi Camicia, che si concluderà con il concerto finale dei migliori corsisti.

Il cartellone è firmato come sempre dal M° Luigi Fracasso, pianista e didatta con all’attivo concerti in tutto il mondo, ideatore e alla guida del festival fin dalla prima edizione.

IL VIAGGIO TRA GENERI DELLA XXVI EDIZIONE

Dal cantautorato di Renzo Rubino al jazz internazionale di Rita Marcotulli e Sarah Jane Morris, dall’omaggio a Lucio Dalla firmato da Peppe Servillo all’incontro tra Paolo Fresu e Giovanni Sollima, fino alla grande tradizione classica di Leonardo Colafelice e Roberto Cappello. Spazio anche alla world music con Danilo Rossi & The New Gipsy Project, al pop d’autore con Giovanni Caccamo e la Sicily Symphony Orchestra, e a un omaggio al grande cinema italiano con The Palm Court Quartet.

“Il festival conferma la propria vocazione a creare un dialogo tra generi, artisti e sensibilità differenti.

Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare interpreti di riconosciuto prestigio: Giovanni Caccamo, insieme alla Sicily Symphony Orchestra, renderà omaggio all’universo poetico e musicale di Franco Battiato; Beppe Servillo celebrerà Lucio Dalla con uno spettacolo intenso e raffinato; Sarah Jane Morris porterà il suo jazz sofisticato, energico e coinvolgente; il grande pianista Roberto Cappello offrirà una delle sue straordinarie interpretazioni del repertorio classico. Sarò inoltre felice di esibirmi in trio insieme a De Cesario e a Valentino Zucchiatti, primo fagotto del Teatro alla Scala, in un progetto che unisce esperienza, amicizia e ricerca musicale.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle nuove generazioni, perché crediamo che il futuro della musica passi attraverso la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti. Per questo il festival ospiterà la masterclass del Maestro Pierluigi Camicia e il concerto del giovane pianista Leonardo Colafelice, artista che rappresenta una delle eccellenze della nuova scuola pianistica italiana.

Il nostro obiettivo è offrire un festival di grande qualità artistica, capace di emozionare un pubblico ampio ed eterogeneo, mantenendo sempre al centro la musica come luogo di incontro, di crescita culturale e di condivisione. I Concerti del Chiostro continuano così a essere un punto di riferimento per il territorio e un appuntamento atteso da tutti coloro che amano la bellezza della musica, in tutte le sue forme” (Luigi Fracasso, direttore artistico de I Concerti del Chiostro).

“Continueremo inoltre a dedicare particolare attenzione alle matinée per le scuole, nella convinzione che avvicinare le nuove generazioni alla musica significhi investire nella crescita culturale della nostra comunità e costruire il pubblico di domani. Il grazie più grande è infatti proprio al pubblico, che da ventisei edizioni continua a seguirci con affetto, curiosità e partecipazione: è questo a dare significato al nostro lavoro e a rendere il nostro festival un’esperienza viva, capace di rinnovarsi nel tempo senza perdere la propria identità” (Antonio Palumbo, Presidente dell’Associazione “I Concerti del Chiostro APS”).

La XXVI edizione del Festival I Concerti del Chiostro è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), con il sostegno della Regione Puglia.

È organizzata dall’associazione musicale I Concerti del Chiostro APS, con il contributo e il patrocinio di Città di Galatina, Comune di Soleto, Comune di Cutrofiano e Città di Nardò, con il patrocinio del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e in collaborazione con il Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina e con il Lions Club Galatina, Galatone e Terre dell’Asso.

INFO e BIGLIETTERIA

Ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.00.

Abbonamento 12 spettacoli € 70 + d.p. e comm. serv. (edizione limitata, fino ad esaurimento disponibili)

Acquisto biglietti e abbonamento su diyticket.it e presso le ricevitorie abilitate diyticket.

Infoline: 375 6174767, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.

Tutti gli aggiornamenti sui profili social e sul sito www.iconcertidelchiostro.it