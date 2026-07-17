Nociglia a sostegno del Centro Ilma: mozione di solidarietà al dottor Seravezza e appello alla Regione

Anche il Comune di Nociglia è pronto a prendere posizione a sostegno del Centro Ilma di Gallipoli e del suo fondatore, il dottor Giuseppe Seravezza. I consiglieri comunali del gruppo “In Movimento” hanno infatti presentato una mozione di iniziativa consiliare con l’obiettivo di portare il tema all’attenzione del primo Consiglio comunale utile, chiedendo all’intera assemblea di esprimere un sostegno formale alla struttura sanitaria e al medico, impegnato da giorni in uno sciopero della fame per denunciare i ritardi che stanno bloccando il completamento dell’iter di autorizzazione e accreditamento regionale del centro.

Nel documento i proponenti ricordano come il Centro Ilma rappresenti un presidio strategico per la prevenzione oncologica e la tutela della salute nel Salento, nato grazie all’impegno della Lilt di Lecce e al contributo economico e partecipativo di numerosi cittadini del territorio. La mozione evidenzia inoltre il ruolo svolto dal dottor Giuseppe Seravezza, definito un oncologo stimato e fondatore della struttura, che ha scelto la protesta estrema per richiamare l’attenzione sulle conseguenze dei ritardi amministrativi, i quali stanno impedendo la piena operatività del centro.

I consiglieri di minoranza sottolineano anche come numerosi Comuni salentini abbiano già approvato analoghe mozioni, con l’intento di costruire un fronte istituzionale ampio, unitario e trasversale, capace di superare ogni appartenenza politica in nome della tutela del diritto alla salute. Secondo i firmatari, la prevenzione oncologica e la salvaguardia della sanità pubblica rappresentano priorità assolute che richiedono una presa di posizione chiara e tempestiva anche da parte della comunità di Nociglia.

Attraverso la mozione il Consiglio comunale viene quindi chiamato a impegnare il sindaco e la giunta a esprimere, a nome dell’intera comunità, la massima solidarietà e vicinanza al dottor Seravezza per la battaglia civile e sanitaria intrapresa; a condividere e fare propria la richiesta di sblocco immediato dell’iter amministrativo e dell’accreditamento regionale del Centro Ilma, riconoscendone l’alto valore sociale e sanitario per i cittadini salentini; ad attivarsi formalmente nei confronti del presidente della Regione Puglia e dell’assessorato regionale alle Politiche della Salute affinché venga rapidamente concluso il procedimento autorizzativo. La proposta prevede infine la trasmissione della deliberazione alla Presidenza della Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e ai promotori della mobilitazione, così da unire ufficialmente la voce di Nociglia a quella degli altri Comuni che hanno già aderito all’iniziativa. La mozione, datata 13 luglio 2026, porta la firma dei consiglieri comunali del gruppo “In Movimento”.