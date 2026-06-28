Salvato un assiolo a Nociglia: decisivo l’intervento di alcuni ragazzi e della rete per il recupero della fauna selvatica

Un piccolo assiolo, rapace notturno migratore, è stato salvato questa mattina a Nociglia, grazie al tempestivo intervento di un gruppo di ragazzi di Supersano, che ha evitato conseguenze ben più gravi per l’animale dopo la sua caduta nei pressi di via Manfredi. A raccontare l’episodio è il sindaco di Nociglia, Vincenzo Vadrucci, che ha coordinato le operazioni di soccorso insieme ai carabinieri guidati dal maresciallo Panzera. Dopo la segnalazione, il primo cittadino ha preso in carico la situazione e, insieme al volontario Giovanni Ciriolo, ha accompagnato l’esemplare all’Osservatorio Faunistico Provinciale di Calimera, dove il rapace è stato registrato e affidato alle cure degli specialisti del centro.

La struttura rappresenta un punto di riferimento per l’intero Salento nel recupero della fauna selvatica e ogni anno si occupa di quasi duemila animali in difficoltà.

L’assiolo (Otus scops) è uno dei più piccoli rapaci notturni europei e ogni primavera raggiunge il Salento dalle aree di svernamento dell’Africa subsahariana per trascorrervi la stagione riproduttiva. Con l’arrivo dell’autunno riprende poi la rotta migratoria attraversando il Mediterraneo per fare ritorno in Africa, rendendo il territorio salentino una tappa fondamentale del suo ciclo naturale. Il sindaco Vadrucci ha infine espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio del piccolo rapace, sottolineando come la collaborazione tra cittadini, volontari, forze dell’ordine e operatori specializzati sia determinante per la tutela della fauna selvatica.