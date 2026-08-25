Ancora un’auto in fiamme nella notte in provincia di Lecce, indagano i carabinieri

Collepasso (Lecce) – Auto in fiamme nella notte in provincia di Lecce.
Il rogo si è verificato a Collepasso, pochi minuti prima dell’una. Una squadra del Distaccamento di Maglie è intervenuta in via Saragat per il principio d’incendio di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.
Le fiamme hanno interessato parzialmente la parte posteriore destra di una Ford Ka. L’intervento dei Vigili del Fuoco è servito al tempestivo spegnimento e alla bonifica del veicolo, evitando la propagazione delle fiamme e ulteriori danni a persone e cose.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Nardò per gli accertamenti di competenza e per avviare le indagini. Non si esclude l’origine dolosa dell’incendio.
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