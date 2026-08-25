Tragico scontro tra due auto, una si ribalta e perdono la vita due turisti in vacanza nel Salento

Salice Salentino-Veglie (Lecce) – Drammatico incidente nella notte e a causa del violentissimo scontro tra due auto perdono la vita due turisti campani, in vacanza nel Salento.

Il terribile impatto si è verificato, attorno all’una, lungo la Provinciale 17, che collega Salice Salentino a Veglie. Una delle due vetture, una Panda, sulla quale viaggiava la coppia di turisti si è ribaltata, dopo lo scontro con una Mercedes Classe A. L’uomo di 51 anni è deceduto sul colpo, mentre la moglie 47enne, che era accanto a lui, è rimasta gravemente ferita e si è cercato di rianimarla sul posto. Ma, purtroppo, anche per lei c’è stato poco da fare tanto gravi erano le ferite riportate.

La coppia era originaria di Nocera Superiore, in provincia di Salerno.

Per estrarre i corpi dei due turisti sono intervenuti i vigili del fuoco. Ferito e sotto choc il guidatore della Mercedes, un 41enne salentino, condotto in ambulanza al Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto sono intervenute anche i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e della stazione di Salice per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per regolare il traffico su quel tratto di strada provinciale.