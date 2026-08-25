Usano un’auto come ariete per sfondare l’ingresso e fuggono via con sigarette e “Gratta e vinci”

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Presicce-Acquarica (Lecce) – Dopo aver sfondato la vetrata del negozio, si sono impossessati di sigarette e “Gratta e vinci” e si sono dati alla fuga.

L’episodio si è verificato nel corso della notte appena trascorsa, a Presicce-Acquarica del Capo.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti presso il bar “Green”, situato in via dello stadio comunale. Poco prima, ignoti, con una Fiat Punto rubata utilizzata come “ariete”, hanno sfondato la porta d’ingresso in vetro-alluminio e, una volta introdottisi all’interno, hanno portato via varie stecche di sigarette e tagliandi “Gratta e Vinci”.

Il valore economico del danno è in corso di quantificazione e non risulta coperto da assicurazione.

Al vaglio dei carabinieri della Stazione di Presicce, che ora conducono le indagini per risalire agli autori del furto, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza.