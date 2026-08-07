Coltello in pugno, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata: colpo da 4mila euro in tabaccheria

Sogliano Cavour (Lecce) – Armati di un coltello e con i volti travisati dal passamontagna hanno fatto irruzione in una rivendita di tabacchi e sono poi fuggiti con un bottino di oltre 4mila euro.
Il colpo è stato messo a segno ieri sera, poco prima dell’orario di chiusura, nell’attività di via Galatina, a Sogliano Cavour.
I malviventi (in due, ma forse un terzo complice li attendeva all’esterno) sotto la minaccia del coltello, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata: attorno ai 4mila euro, appunto. E poi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto.
Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna ferita per i titolari della tabaccheria, che hanno subito dato l’allarme.
Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. E un aiuto per individuare gli autori della rapina potrebbe arrivare da qualche dettaglio registrato nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.
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