Mercatino del Gusto di Maglie, domenica 2 agosto seconda giornata di appuntamenti

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MAGLIE (Lecce) – Ventisettesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie alla sua seconda giornata, domani (domenica 2 agosto): di scena, come di consueto, tutti gli angoli dedicati alla cultura del cibo, ovvero la Piazza del vino, le Vie della gastronomia e benessere, dell’olio evo, dei dolci e degli spiriti, l’Angolo del caffè, la Piazzetta del gelato, il Cibo di strada, la Birra artigianale, il Fornello Hostaria Puglia Noci, Pasta experience, la Via dell’artigianato, il Mercatino del gusto off, Tradizioni innovative, il Mercatino junior, Il gusto della poesia, Maglie in corte, Santese fashion, Rivoluzioni a 33 giri, Gusto folk, Salento jazz, Tirar tardi.

Attenzione degli appassionati di cultura, però, concentrata sul primo appuntamento con il “Salotto letterario”, in programma dalle 22 in poi nell’atrio del Liceo Capece, in piazza Aldo Moro, dove protagonista della serata sarà il filosofo Marcello Veneziani con il suo ultimo volume “C’era una volta il Sud – Racconti e ricordi illustrati del Meridione di un tempo” (edito da Rizzoli): storia di un Sud comunitario, povero e aspro, ma ricco di umanità, di cui si cercano di mettere in salvo le ultime tracce. Dialogano con l’autore la dirigente scolastica Annarita Corrado e Giacomo Mojoli, disegnatore di idee. In degustazione vini Leuci (ingresso libero, prenotazioni allo 0832.1786688, h24, con customer care AI).

Spazio invece al gusto con la “Cena in villa” della serata, dalle 21, al “Cento55 Urban Masseria” (via Oronzo De Donno 27): di scena la cucina di “Casale Ferrovia” (Carovigno), con i piatti della chef Maria Lanzillotti accompagnati dagli abbinamenti enologici proposti da Giuseppe Galeone con i vini di Cantine Due Palme di Cellino San Marco. Intrattenimento musicale a cura del “Martin Jacobsen duo” (Martin Jacobsen sax, Giancarlo Del Vitto chitarra); (ingresso su prenotazione allo 0832.1786688 o a prenotazioni@mercatinodelgusto.it). Ancora alle 21, stesso luogo, spazio al Gusto lab “Il viaggio dei vino”: in abbinamento i sapori del Salento – la pitta di patate, il pecorino di Maglie e la parmigiana – e gli interventi di Antonio Amenduni (assaggiatore), Giovanni Resta (gastronomo), Michele Palamà e Vito Marullo (viticoltori). Vini di Vitivinicola Marulli, Masseria Cuturi, Palamà Vini del Salento. Presenta Michele Bruno, in cucina Valentina De Palma e Alessandro Alessio (ingresso su prenotazione allo 0832.1786688 o a prenotazioni@mercatinodelgusto.it).