Lunedì 3 agosto Paolo Giordano e Santina Cosetta ritirano il Premio Armonia BPER 2026

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Dopo l’atteso dialogo tra Emmanuel Carrère e Chiara Valerio, che venerdì 31 luglio ha conquistato, divertito e coinvolto il numeroso pubblico di lettrici e lettori riunito in Piazza Castello ad Alessano, la dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto prosegue con un nuovo appuntamento di Armonia OFF, la sezione che nelle prossime settimane attraverserà romanzo, autobiografia, memoria, attualità e impegno civile.

Lunedì 3 agosto, in Piazza Mercato a Castrignano del Capo, il festival ospiterà una serata speciale dedicata al Premio Armonia BPER 2026. Alle 20:30 salirà sul palco Santina Cosetta, vincitrice del Premio Armonia BPER Esordio 2026, che, con Valeria Bisanti, presenterà Soltanto il giorno (Giunti), romanzo ispirato alla storia vera della sua bisnonna. Nella Sicilia di fine Ottocento, Marianna, chiamata da tutti Cosuzza, cresce affidata a Lisetta, la “stria” del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina e della cura. Quando la donna parte per l’America, la ragazza viene mandata a servizio in una grande masseria delle campagne ragusane, dove incontra un mondo governato da gerarchie antiche e regole inflessibili. Tra amicizie, desideri e amori capaci di infrangere ogni confine, Marianna imparerà lentamente a volere qualcosa per sé. Con una scrittura intensa, Santina Cosetta racconta la storia di una donna nata dal niente, capace di salvarsi prendendosi cura degli altri. Messinese, classe 1979, insegna Lettere a La Spezia, l’autrice ha attraversato nel suo percorso la ricerca archeologica, il restauro di materiali cartacei antichi, la progettazione grafica e la pittura: esperienze accomunate dal desiderio di custodire tracce, storie e memorie destinate a scomparire.

Alle 21:30 seguirà la consegna del Premio Armonia BPER Scrittura e lavoro culturale a Paolo Giordano. Lo scrittore e Annalisa Camilli, giornalista e autrice di uno dei contributi raccolti in Da vicino. Raccontare la guerra oggi (Einaudi), curato dallo stesso Giordano, si confronteranno con Valentina Murrieri sul ruolo della scrittura e dell’informazione nella narrazione dei conflitti contemporanei. Il volume riunisce alcune delle firme che negli ultimi anni hanno rinnovato il racconto della guerra attraverso articoli, reportage e podcast: Cecilia Sala, Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Nello Scavo, Lorenzo Tondo e Margherita Stancati. Dalla Palestina all’Ucraina, dall’Afghanistan all’Iran, dalla Siria al Mediterraneo, i loro contributi mostrano che cosa significhi raggiungere i territori di crisi, entrare in contatto con le fonti, verificare le notizie e restituirle a un pubblico sempre più esposto a immagini violente, disinformazione e strategie di propaganda. Un confronto sulle responsabilità, le difficoltà e i limiti di chi prova a raccontare la guerra da vicino.

Ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del Premio Straordinaria promosso da Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni, in collaborazione con Mario Desiati, il festival è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca e con il contributo dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Ugento e Specchia.

Sabato 8 agosto in piazza Don Tonino Bello ad Alessano, alle 21.00, nell’ambito della manifestazione “Una notte nel borgo”, Maria Antonietta Epifani curatrice di Maledette. Le diverse dal XVII secolo ai giorni nostri, edito da Adda editore per la collana editoriale “Leggi La Puglia – Teca del Mediterraneo” del Consiglio Regionale della Puglia, presenterà la pubblicazione in conversazione con Vincenzo Santoro, autore del saggio Maledette per tarantismo.

Sabato 5 settembre dalle 20:30 in piazza San Giovanni a Giuliano (frazione di Castrignano del Capo), prima Annibale Gagliani intervisterà Omar Di Monopoli sul suo romanzo Il santo degli assetati (NN editore) che racconta un Sud dove l’acqua diventa simbolo di ogni desiderio e ogni mancanza, e l’unica redenzione possibile è nella ricerca dell’amore, della bellezza, della verità. A seguire Concita De Gregorio, in dialogo con Elisabetta Liguori, e il suo La cura (Feltrinelli), un libro dedicato al valore della cura come pratica quotidiana e come gesto capace di ricostruire relazioni, attraversare il dolore e restituire senso all’esperienza umana.

La dodicesima edizione del festival Armonia si concluderà nel mese di ottobre con l’incontro organizzato in collaborazione con il Premio Strega 2026 nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia a Bari, dove è in programma anche la mostra dei Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.

Come ogni anno, Armonia ribadisce la propria vocazione: la letteratura come spazio aperto di relazione, pensiero e comunità, mai come recinto.