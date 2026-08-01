Le previsioni meteo di domani 2 agosto

PUGLIA – Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori ma con cieli che saranno poco nuvolosi, isolati fenomeni al confine con Basilicata e Campania. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con sole prevalente e qualche addensamento al Nord-Est. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi e locali fenomeni in Appennino, variabilità asciutta su coste e pianure. Tra la serata e la notte precipitazioni che andranno a muoversi sulla Pianura Padana, specie su Piemonte e Lombardia.
AL CENTRO
Al mattino stabilità diffusa sulle regioni centrali con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio attesa un po’ di instabilità termo-convettiva nelle zone interne con possibili acquazzoni specie in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata tempo di nuovo asciutto su tutti i settori con schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni, salvo qualche addensamento basso sulle coste tirreniche. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili in Appennino e sulle zone interne della Sicilia, soleggiato altrove. In serata ampie schiarite ovunque.
Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in Centro-Nord ed in lieve rialzo sul resto d’Italia.
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