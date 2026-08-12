Perché nel 2026 il cambio dell’olio in Italia è diventato più caro

Per gli automobilisti del Salento, dove l’auto continua ad avere un ruolo importante negli spostamenti quotidiani tra Lecce, i comuni dell’entroterra e le località della costa, anche il costo della manutenzione ordinaria è una voce da tenere sotto controllo. Nel 2026, infatti, il prezzo dell’olio motore è aumentato in diversi mercati europei, con effetti anche sul costo del cambio dell’olio.

Secondo un’analisi di mercato di AUTODOC basata sui prezzi dei principali marchi in 27 Paesi europei, tra gennaio e giugno 2026 il prezzo dell’olio motore è aumentato del 18,3% nel Regno Unito, dell’11,4% in Germania, del 6,8% in Spagna e del 6,5% in Italia.Incrementi più contenuti sono stati registrati in Svezia, dove il prezzo è aumentato del 2,5%, e in Francia, con un incremento dell’1,8%.

Per gli automobilisti italiani, quindi, il rincaro è stato meno marcato rispetto ad alcuni dei principali mercati europei, ma resta significativo considerando che il cambio dell’olio è uno degli interventi di manutenzione più frequenti.

Dall’energia alla manutenzione dell’auto

Alla base dell’aumento ci sono diversi fattori. Tra questi, le tensioni internazionali nel Golfo Persico hanno avuto un impatto sul mercato energetico e sulle catene di approvvigionamento, aumentando i costi di alcune materie prime, della logistica e dei trasporti.

La reazione dei produttori è avvenuta in più fasi. Inizialmente, alcuni fornitori hanno cercato di assorbire una parte dei maggiori costi per mantenere stabili i prezzi. Con il protrarsi delle difficoltà di approvvigionamento, però, questa strategia è diventata più difficile da sostenere.

Dalla primavera, l’aumento dei costi degli oli base, degli additivi chimici e del trasporto internazionale ha iniziato a riflettersi maggiormente sui listini. Il risultato è stato un rincaro che, pur interessando gran parte dell’Europa, ha avuto intensità differenti da Paese a Paese.

Perché il prezzo del petrolio incide sull’olio motore

Il collegamento tra petrolio e lubrificanti non riguarda soltanto i carburanti. Anche la produzione dell’olio motore dipende dalle materie prime ottenute attraverso la raffinazione del greggio.

Gli oli motore possono essere minerali, semisintetici o sintetici. Questi ultimi sono oggi particolarmente diffusi grazie alle esigenze dei motori moderni e alle normative europee sulle emissioni. Secondo i dati dell’analisi, gli oli sintetici rappresentano oltre il 52% del mercato europeo.

Nonostante i processi industriali che ne modificano profondamente la composizione, anche gli oli sintetici utilizzano basi lubrificanti legate alla raffinazione del petrolio. Di conseguenza, una variazione significativa del costo del greggio può ripercuotersi, con tempi diversi, anche sul prezzo del prodotto destinato alla manutenzione dell’auto.

Il ruolo dello Stretto di Hormuz

Una delle principali cause di incertezza per il mercato energetico internazionale nella prima parte del 2026 è stata la situazione nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più importanti per il trasporto mondiale di energia.

Secondo l’analisi, prima del conflitto attraverso lo stretto transitava circa il 25% del petrolio mondiale e il 20% del gas naturale liquefatto. La forte riduzione del traffico marittimo ha aumentato le preoccupazioni sulla disponibilità delle forniture e contribuito alla crescita delle quotazioni del Brent.

Il prezzo del greggio ha superato i 100 dollari al barile, raggiungendo un picco di oltre 108 dollari ad aprile. A maggio è poi sceso intorno ai 91 dollari, iniziando una fase di progressiva stabilizzazione.

Il calo del petrolio, tuttavia, non si è tradotto immediatamente in una diminuzione del prezzo dell’olio motore. I listini dei lubrificanti reagiscono infatti con un certo ritardo alle variazioni delle materie prime, perché devono tenere conto anche dei costi di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione.

Perché i rincari sono diversi in Europa

Il confronto tra i diversi mercati europei mostra che il prezzo dell’olio motore non dipende esclusivamente dalle quotazioni internazionali del petrolio.

A incidere sono anche la struttura delle catene di approvvigionamento, la gestione delle scorte e le strategie commerciali dei singoli operatori. Secondo l’analisi AUTODOC, Francia e Svezia hanno registrato aumenti più contenuti, mentre Regno Unito e Germania hanno subito rincari maggiori.

Anche l’inflazione ha avuto un ruolo. Prima dell’aggravarsi della crisi energetica, le economie europee erano già alle prese con costi elevati per energia, trasporti e materiali. L’aumento delle materie prime ha quindi aggiunto ulteriore pressione a una filiera già sottoposta a tensioni.

Inoltre, il mercato ha reagito anche alle aspettative. In alcuni Paesi, tra cui Italia, Germania e Regno Unito, gli aumenti più significativi sono arrivati prima che si verificasse una vera e propria carenza di materie prime. Gli operatori hanno quindi incorporato nei prezzi anche il rischio di futuri aumenti dei costi.

Cosa significa per gli automobilisti del Salento

Per chi utilizza l’auto quotidianamente nel Salento, il rincaro dell’olio rappresenta una delle tante voci che contribuiscono alla spesa complessiva per la mobilità.

Il territorio presenta infatti una mobilità particolarmente distribuita, con spostamenti frequenti tra i centri dell’entroterra, Lecce, le località della costa adriatica e quelle ioniche. In questo contesto, mantenere l’auto in buone condizioni rimane importante non soltanto per l’affidabilità, ma anche per evitare interventi più costosi nel lungo periodo. La stessa attenzione alla manutenzione emerge nella copertura del settore automobilistico del Corriere Salentino, che dedica spazio alle esigenze concrete degli automobilisti e alla mobilità del territorio.

Il cambio dell’olio non dovrebbe quindi essere rimandato per cercare di ridurre una spesa nell’immediato. Rispettare gli intervalli indicati dal costruttore permette di mantenere il motore correttamente lubrificato e di ridurre il rischio di problemi legati a un lubrificante degradato o non adatto.

Verso un nuovo equilibrio dei prezzi

Secondo Anton Dmytrenko, Senior Competitive Intelligence Manager di AUTODOC, il mercato europeo dei lubrificanti sta entrando gradualmente in una fase diversa rispetto ai mesi caratterizzati dai rialzi più bruschi.

“Il comportamento del mercato degli oli motore varia leggermente da una regione europea all’altra, ma la tendenza generale indica un aumento dei prezzi dei lubrificanti rispetto al livello base dell’inizio del 2026”, osserva Dmytrenko.

Secondo l’esperto, il mercato petrolifero aveva già incorporato il rischio di un conflitto prima che la situazione raggiungesse la fase più acuta. Dopo il rapido aumento delle quotazioni, il Brent ha iniziato una fase di correzione. Un andamento simile potrebbe verificarsi anche per i lubrificanti: dopo i primi aumenti, il mercato potrebbe avviarsi verso una maggiore stabilità, con oscillazioni più contenute e la definizione di un nuovo livello di prezzo.

Per gli automobilisti, tuttavia, questo non significa necessariamente un rapido ritorno ai valori di inizio anno. La combinazione di costi delle materie prime, logistica, inflazione e approvvigionamento potrebbe mantenere il prezzo dell’olio motore su livelli più elevati ancora per qualche tempo.

La situazione mostra quindi come anche un intervento ordinario come il cambio dell’olio possa risentire di eventi che si verificano molto lontano dalle strade del Salento. Per chi utilizza l’auto ogni giorno, programmare correttamente la manutenzione e tenere sotto controllo i costi resta il modo più semplice per evitare che un piccolo rincaro si trasformi, nel tempo, in una spesa molto più pesante.