Autovelox e Telelaser: ecco dove sono nel mese di agosto 2026

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di agosto.

CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI AGOSTO 2026

POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’

01-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 -19,00

02-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

03-08-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

04-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

05-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 -19,00

06-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

07-08-2026

S.P. 72

CASARANO – UGENTO

07,00 – 19,00

08-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

09-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

10-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

11-08-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

12-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

13-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

14-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

15-08-2026

S.P. 72

CASARANO – UGENTO

07,00 – 19,00

16-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

17-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

18-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 -19,00

19-08-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

20-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

21-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

22-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

23-08-2026

S.P. 72

CASARANO – UGENTO

07,00 – 19,00

24-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

25-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

26-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

27-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

28-08-2026

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

29-08-2026

S.P. 72

UGENTO – CASARANO

07,00 – 19,00

30-08-2026

S.P. 297

MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO

07,00 – 19,00

31-08-2026

S.P. 362

LECCE – GALATINA

07,00 – 19,00

POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’

Tutti i giorni

festivi compresi

S.P. 04

LECCE – NOVOLI

KM 5+760 in direzione Lecce

00,00 – 24,00

CALENDARIO TELELASER MESE DI AGOSTO 2026

01-08-2026

S.P. 87 e 358

OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME

07,00 – 19,00

02-08-2026

S.P. 87

PORTO BADISCO – OTRANTO

07,00 – 19,00

03-08-2026

S.P. 90

GALATONE – S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

04-08-2026

S.P. 215 e 88

LITORANEA T. DEL PIZZO – T. SUDA – T. SAN GIOVANNI

07,00 – 19,00

05-08-2026

S.P. 21

LEVERANO – PORTO CESAREO

07,00 – 19,00

06-08-2026

S.P. 48

MARTANO – OTRANTO

07,00 – 19,00

07-08-2026

S.P. 114

COPERTINO – SANT’ISIDORO

07,00 – 19,00

08-08-2026

S.P. 87

PORTO BADISCO – OTRANTO

07,00 – 19,00

09-08-2026

S.P. 87 e 358

OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME

07,00 – 19,00

10-08-2026

S.P. 65

UGENTO – TORRE SAN GIOVANNI

07,00 – 19,00

11-08-2026

S.P. 214

PESCOLUSE – S. MARIA DI LEUCA

07,00 – 19,00

12-08-2026

S.P. 90

GALATONE – S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

13-08-2026

S.P. 366

LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO

07,00 – 19,00

14-08-2026

S.P. 110

VEGLIE – TORRE LAPILLO

07,00 – 19,00

15-08-2026

S.P. 87 e 358

OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME

07,00 – 19,00

16-08-2026

S.P. 87

PORTO BADISCO – OTRANTO

07,00 – 19,00

17-08-2026

S.P. 236

SURBO – CASALABATE

07,00 – 19,00

18-08-2026

S.P. 90

GALATONE – S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

19-08-2026

S.P. 100

SQUINZANO – CASALABATE

07,00 – 19,00

20-08-2026

S.P. 65

UGENTO – TORRE SAN GIOVANNI

07,00 – 19,00

21-08-2026

S.P. 193

PRESICCE – LIDO MARINI

07,00 – 19,00

22-08-2026

S.P. 87

PORTO BADISCO – OTRANTO

07,00 – 19,00

23-08-2026

S.P. 87 e 358

OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME

07,00 – 19,00

24-08-2026

S.P. 215 e 88

LITORANEA T. DEL PIZZO – T. SUDA – T. SAN GIOVANNI

07,00 – 19,00

25-08-2026

S.P. 114

COPERTINO – SANT’ISIDORO

07,00 – 19,00

26-08-2026

S.P. 366

LITORANEA SAN CATALDO – OTRANTO

07,00 – 19,00

27-08-2026

S.P. 90

GALATONE – S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

28-08-2026

S.P. 65

UGENTO – TORRE SAN GIOVANNI

07,00 – 19,00

29-08-2026

S.P. 87

PORTO BADISCO – OTRANTO

07,00 – 19,00

30-08-2026

S.P. 87 e 358

OTRANTO – PORTO BADISCO – SANTA CESAREA TERME

07,00 – 19,00

31-08-2026

S.P. 215 e 88

LITORANEA T. DEL PIZZO – T. SUDA – T. SAN GIOVANNI

07,00 – 19,00