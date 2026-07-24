Salvini: attualmente ci sono 3.305 autovelox in Italia, disattivati quelli mal segnalati

“Abbiamo lavorato a lungo con gli enti locali e con le associazioni e siamo arrivati, dopo trentaquattro anni, a mettere ordine in materia di autovelox”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel question time al Senato.
“Attualmente – ha precisato – sono presenti 3.305 autovelox sul territorio nazionale, a fronte dei 10-11 mila ipotizzati quando si insediò questo governo. Sono stati disattivati, in quanto non rispondenti alle regole vigenti. Si tratta di 144 autovelox in Lombardia, 131 in Piemonte, 95 in Emilia Romagna, 84 in Veneto, 69 in Toscana. Risultano disattivati anche 33 dispositivi nel Lazio, 16 in Liguria, 15 nelle Marche, 12 in Abruzzo, 9 in provincia di Trento, 8 in Sicilia, 6 in Sardegna. Sono stati spenti 111 autovelox nella città metropolitana di Milano, 28 a Roma e 28 a Torino. T
engo a precisare che gli autovelox sono fondamentali come strumento di prevenzione e sanzione nelle zone assolutamente dimostrate a rischio. Abbiamo semplicemente spento autovelox furbetti, mal segnalati o nascosti”.
- Notizie dall'Italia e dal mondoCasa Bianca, dazi dal 10 al 12,5 per cento su molti partner da oggi
- PoliticaEdilizia sanitaria, FdI: "Dal Governo Meloni grande attenzione per la Puglia, 620 milioni per il nuovo ospedale Maglie-Melpignano, il Miulli di Acquaviva e il Panico di Tricase"
- PoliticaSanità, Congedo: Grazie all'impegno del Governo Meloni stanziati oltre 525 milioni per le strutture della Provincia di Lecce
- PoliticaLocazioni turistiche, via libera in IV Commissione al ddl. Decaro: "Ai Comuni turistici strumenti per governare la crescita e tutelare i territori"
- PoliticaGiochi del Mediterraneo 2026, Stefanazzi: Fondi insufficienti? Governo faccia chiarezza
- Archivio NotizieParco della Musica e della Scienza chiuso la sera: “Una scelta per garantire sicurezza, nessun legame con le iniziative culturali”