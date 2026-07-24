Salvini: attualmente ci sono 3.305 autovelox in Italia, disattivati quelli mal segnalati

“Abbiamo lavorato a lungo con gli enti locali e con le associazioni e siamo arrivati, dopo trentaquattro anni, a mettere ordine in materia di autovelox”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel question time al Senato.

“Attualmente – ha precisato – sono presenti 3.305 autovelox sul territorio nazionale, a fronte dei 10-11 mila ipotizzati quando si insediò questo governo. Sono stati disattivati, in quanto non rispondenti alle regole vigenti. Si tratta di 144 autovelox in Lombardia, 131 in Piemonte, 95 in Emilia Romagna, 84 in Veneto, 69 in Toscana. Risultano disattivati anche 33 dispositivi nel Lazio, 16 in Liguria, 15 nelle Marche, 12 in Abruzzo, 9 in provincia di Trento, 8 in Sicilia, 6 in Sardegna. Sono stati spenti 111 autovelox nella città metropolitana di Milano, 28 a Roma e 28 a Torino. T

engo a precisare che gli autovelox sono fondamentali come strumento di prevenzione e sanzione nelle zone assolutamente dimostrate a rischio. Abbiamo semplicemente spento autovelox furbetti, mal segnalati o nascosti”.