A Sannicola torna la fiera di San Simone: due giorni tra tradizione, gusto, cultura e spettacolo

SANNICOLA (Lecce) – Il 24 e 25 ottobre Sannicola torna a vivere la sua Fiera di San Simone, una delle manifestazioni fieristiche più antiche e identitarie del Salento.

Una tradizione che affonda le proprie radici nella storia del territorio e che quest’anno l’Amministrazione Comunale ha scelto di rilanciare con un programma capace di mettere insieme memoria e innovazione, tradizione ed enogastronomia, cultura e spettacolo.

Il centro cittadino sarà animato per due giornate da espositori, produttori, artigiani e commercianti. In Piazza della Repubblica troverà spazio la Fiera del Gusto, con stand gastronomici dedicati alle specialità di Sannicola e alle eccellenze provenienti da altre regioni italiane. Presenti anche circa 200 ambulanti, gli spazi dedicati all’artigianato, laboratori, iniziative culturali e gli show cooking.

«La Fiera di San Simone – sottolinea Patrizio Romano, consigliere delegato al Turismo ed Eventi – è una manifestazione che appartiene alla storia e alla memoria della nostra comunità. Il nostro obiettivo è custodirne l’identità, ma allo stesso tempo darle una nuova dimensione, trasformandola in una vera Fiera-Evento capace di attrarre visitatori, valorizzare il territorio e creare nuove opportunità per le attività locali. Vogliamo che chi arriverà a Sannicola possa vivere un’esperienza fatta di sapori, tradizioni, cultura, musica e divertimento».

IL PROGRAMMA

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 15:30 – “I segreti della Mpilla”

Show cooking dedicato a una delle specialità gastronomiche più rappresentative di Sannicola. Un viaggio alla scoperta della storia, della preparazione e dei segreti della Mpilla.

A cura della Pro Loco.

Ore 16:30 – Mostra e Laboratori

Presso il Centro Culturale di via Oberdan inaugurazione della mostra e dei laboratori con Giorgio Coen Cagli e Andrea Laudisa.

Ore 20:00 – Giancarlo Paglialunga & Voci d’Arneo in concerto

La serata sarà accompagnata dalla musica popolare salentina di Giancarlo Paglialunga, tamburellista sanguigno e voce dal timbro arcaico, tra gli interpreti più importanti della musica tradizionale salentina e della Notte della Taranta.

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 10:00 – Fiera del Bestiame

Torna uno degli appuntamenti più antichi della manifestazione, con la tradizionale Fiera del Bestiame e le gare di bellezza dei cavalli.

Ore 15:00 – “L’arte della zucca di Halloween”

Show cooking e laboratorio creativo con Marco Andronico, dedicato alla lavorazione artistica della zucca.

A cura della Pro Loco.

Ore 18:30 – Vata e Tina

La piazza si prepara a ridere con il duo comico Vata e Tina, protagonista di sketch esilaranti e momenti di intrattenimento.

Ore 19:30 – The Commercialisti in concerto

Gran finale affidato a The Commercialisti, una cover band pronta a trasformare Piazza della Repubblica in una grande festa, con musica, energia e divertimento.

La Fiera sarà inoltre arricchita per tutta la durata della manifestazione dalla presenza del mercato, dell’artigianato, della Fiera del Gusto e di numerose iniziative collaterali.

DALLA “FERA TE SANTU SIMONE” ALLA FIERA-EVENTO

La Fiera di San Simone rappresenta una delle testimonianze più importanti della storia commerciale e sociale di Sannicola. Un appuntamento che per generazioni ha richiamato persone dalle comunità vicine e che oggi torna a proporsi come occasione di promozione del territorio.

L’obiettivo è quello di costruire una manifestazione capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici, valorizzando le eccellenze locali e creando un appuntamento sempre più attrattivo per Sannicola e per l’intero territorio salentino.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, Sannicola vi aspetta.

FIERA DI SAN SIMONE 2026

Tradizione. Gusto. Cultura. Spettacolo.