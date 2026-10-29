La Fiera di San Simone entra nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Puglia

SANNICOLA (Lecce) – Dopo circa 400 anni di storia, arriva il riconoscimento ufficiale per una delle tradizioni più identitarie di Sannicola. Un traguardo che premia la memoria collettiva di un’intera comunità.

A pochi giorni dalla conclusione della Fiera di San Simone, per Sannicola arriva una notizia di straordinaria importanza: con Determina n. 418 del 27 ottobre 2026, la Fiera di San Simone è stata inserita nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Puglia.

Un risultato significativo, che riconosce il valore di una tradizione lunga circa quattro secoli e sancisce l’importanza di un appuntamento che, generazione dopo generazione, ha saputo attraversare il tempo, conservando un legame profondo con la storia e l’identità di Sannicola.

Non si tratta soltanto di un riconoscimento formale, ma della valorizzazione di una storia collettiva. La Fiera di San Simone è memoria, appartenenza, incontro e condivisione. È il patrimonio di una comunità che, nel corso dei secoli, ha custodito questa tradizione, facendone un elemento distintivo della propria identità.

Il suo valore va ben oltre i giorni della manifestazione. La Fiera rappresenta una risorsa culturale, sociale ed economica per il territorio: promuove Sannicola, ne rafforza l’attrattività e contribuisce a mantenere vive tradizioni che rischierebbero altrimenti di perdere il loro legame con le nuove generazioni.

L’inserimento nell’Inventario regionale rappresenta, dunque, un traguardo che rende orgogliosa l’intera comunità e, allo stesso tempo, una responsabilità per il futuro. Custodire questo patrimonio significa continuare a valorizzarlo, sostenerne la crescita e trasmetterne il significato a chi verrà dopo di noi.

La Fiera di San Simone appartiene alla storia di Sannicola, ma il suo futuro dipende dalla capacità di continuare a farla vivere. Questo riconoscimento rafforza il valore di un percorso che affonda le radici nel passato e guarda alle nuove generazioni.

Quattro secoli di storia, una comunità che si riconosce nelle proprie tradizioni, un patrimonio che guarda al futuro.

La Fiera di San Simone: la storia di Sannicola, l’identità di una comunità.