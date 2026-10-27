Fiera di San Simone 2026, boom di presenze a Sannicola: la tradizione si rinnova e guarda al futuro

SANNICOLA (Lecce) – Un successo oltre le aspettative per la Fiera di San Simone 2026, che sabato 24 e domenica 25 ottobre ha richiamato migliaia di visitatori, trasformando Sannicola in un grande spazio di incontro, cultura, commercio e tradizione.

Un’edizione che ha puntato sull’innovazione, mantenendo saldo il legame con le proprie radici, attraverso circa 200 stand, la Fiera del Gusto, l’artigianato, la Fiera del Bestiame, il Cantiere della Fotografia e un ricco programma di appuntamenti musicali e culturali.

Il Consigliere Patrizio Romano, organizzatore dell’evento, traccia un bilancio positivo:

«Dopo mesi di lavoro, programmazione e organizzazione, vedere una partecipazione così importante è una grande soddisfazione. Sono anni che mi occupo della Fiera e posso dire che questa edizione ha superato quelle precedenti, sia per le presenze sia per l’organizzazione.

Abbiamo voluto dare alla manifestazione un volto nuovo, creare aspettativa, coinvolgere i commercianti e valorizzare le nostre tradizioni. La Fiera non è soltanto mercato: è identità, storia e comunità. Il nostro obiettivo è trasformarla sempre più in una vera Fiera Evento, capace di attrarre visitatori e generare opportunità per Sannicola, senza perdere la sua anima».

Il Sindaco Graziano Scorrano sottolinea il valore della manifestazione per l’intera comunità:

«Il successo della Fiera di San Simone dimostra quanto Sannicola abbia voglia di crescere e di valorizzare le proprie tradizioni. Questa manifestazione rappresenta un patrimonio storico e culturale che dobbiamo continuare a custodire, ma anche un’importante opportunità per promuovere il territorio e sostenere le attività economiche locali.

La grande partecipazione registrata in questi due giorni ci incoraggia a proseguire su questa strada, investendo nella qualità degli eventi e nella capacità di rendere Sannicola sempre più attrattiva».

La Fiera 2026 segna così un nuovo passo nel percorso di crescita di una delle manifestazioni più identitarie del territorio salentino.

La Fiera cambia volto, ma custodisce la sua identità. E il successo di questa edizione conferma che tradizione, innovazione e partecipazione possono diventare il motore di una comunità che guarda al futuro con ambizione.

La Fiera è finita, ma il percorso di crescita di Sannicola continua.