Al Fiermonte Museum di Lecce la terracotta racconta l’anima della Puglia

LECCE – Al Fiermonte Museum di Lecce, il 17 e 18 ottobre, la terracotta si fa racconto, memoria e materia da plasmare con le proprie mani. Il workshop d’artista TerraCotta, condotto dalla ceramic designer Monica Righi, invita i partecipanti a riscoprire il fascino di una delle espressioni più antiche della tradizione pugliese, attraverso un’esperienza che intreccia storia, simboli e creatività contemporanea. Non soltanto un laboratorio di ceramica, ma un’occasione per avvicinarsi a una materia che custodisce le tracce delle civiltà, il calore della terra e la memoria dei gesti tramandati nel tempo.

La terracotta diventa così il punto di partenza di un viaggio che attraversa culture e significati, dalle origini babilonesi alla diffusione nel Mediterraneo attraverso la cultura greca, fino al simbolismo dell’uovo cosmico e alla realizzazione del manufatto. Guidati da Monica Righi, i partecipanti potranno sperimentare direttamente la materia, scoprendone le possibilità espressive e il legame profondo con l’identità del territorio.

L’appuntamento si inserisce nel percorso del Fiermonte Museum, in vico dei Rainò 4, luogo in cui l’arte si trasforma in un’esperienza da vivere, capace di avvicinare le persone alle opere attraverso emozioni, storie e nuove forme di conoscenza. Dedicato alla straordinaria figura di Antonia Fiermonte, pittrice e violinista, donna dallo spirito libero vissuta negli anni Trenta e scomparsa nel 1956, a soli 42 anni, il museo custodisce una vicenda intensa, fatta di passioni, talento e sensibilità. Qui l’arte dei primi decenni del Novecento incontra le nuove tecnologie: olografie, realtà virtuale e panorami stereoscopici accompagnano il visitatore alla scoperta degli acquerelli di Antonia Fiermonte, dei blocchi di marmo trasformati in poesia da René Letourneur (1898-1990) e delle sculture in bronzo di Jacques Zwobada (1900-1967).

Un dialogo tra linguaggi e suggestioni che invita a guardare oltre ciò che appare, ritrovando nelle opere le storie, le emozioni e le sensibilità che le hanno generate. È proprio questo incontro tra passato e presente, tra radici e nuove interpretazioni, a caratterizzare la ricerca di Monica Righi, che realizza le proprie creazioni rigorosamente a mano, attraverso tecniche esclusive e raffinate maturate con lo studio e la sperimentazione. Nel suo lavoro, storia, cultura, tradizione, design e valorizzazione territoriale diventano elementi di un unico percorso creativo, capace di restituire forza e valore al patrimonio artigianale pugliese.

Le sue collezioni raccontano una ricerca che parte dai simboli e dai saperi locali per trasformarli in oggetti contemporanei. Da Moreschi di Puglia a TerraTessuta, che accosta ceramica e antica tessitura a mano, fino a CeramicLuminaria, che reinterpreta le tradizionali luminarie attraverso la ceramica smaltata ed elettrificata, ogni progetto nasce dall’incontro tra identità e innovazione. A queste si aggiungono PignaLight, dedicata alla reinterpretazione luminosa della pigna pugliese, Iglazed, con i suoi gioielli da indossare, e le collezioni per la tavola Maru e Ficus, nelle quali il manico e il piattino ispirati alla pala di fico d’India e al peperoncino diventano segni distintivi di una produzione che da anni dialoga con la tradizione.

Il suo lavoro testimonia come l’artigianato possa essere molto più di una tecnica: una forma di conoscenza, uno strumento per preservare la memoria e, allo stesso tempo, un modo per immaginare nuove possibilità. È questa la sensibilità che anima TerraCotta, un’esperienza in cui la manualità si accompagna alla scoperta e il gesto creativo diventa occasione per entrare in relazione con la cultura del territorio. Il workshop si svolgerà sabato 17 ottobre, dalle 11.00 alle 15.00, e domenica 18 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00, presso il Fiermonte Museum, in vico dei Rainò 4 a Lecce. Il costo di partecipazione è di 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 329 0835859.

Il calendario di ottobre proseguirà il 24 e 25 ottobre con “Frammenti di Luce”, workshop di mosaico a cura di Stefania Bolognese. Al Fiermonte Museum, creare significa concedersi il tempo di ascoltare la materia, lasciarsi guidare dalla curiosità e scoprire quanto possa essere profondo il legame tra le mani e ciò che nasce dal loro lavoro. Dalla terracotta al mosaico, ogni esperienza diventa un piccolo viaggio personale, in cui la tradizione incontra l’immaginazione e la bellezza prende forma, pronta a essere portata con sé.