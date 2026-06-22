Settimana Nazionale delle Periferie: mercoledì 24 giugno Conversazione collettiva a Lecce, a Casa Comune, con Fondazione Emmanuel

LECCE – Su invito della Fondazione Charlemagne di Roma, Fondazione Emmanuel partecipa alla Settimana Nazionale delle Periferie organizzando, a Lecce, una Conversazione Collettiva.

“Il tema delle periferie come luoghi di possibilità è centrale per la nostra città e non volevamo perdere l’occasione di incontrarci”. A partire da questa visione, Fondazione Emmanuel invita a partecipare al primo incontro di un percorso di Conversazioni Collettive e workshop partecipativo il cui tema è “Dalle periferie urbane alla centralità della persona”.

L’incontro si terrà il prossimo 24 giugno 2026, a partire dalle ore 10, presso Casa Comune – Centro di Prossimità del Quartiere Ferrovia, in via Don Bosco n.18 a Lecce.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che le comunità sono soggetti attivi di cambiamento e che le trasformazioni urbane più autentiche prendono forma attraverso relazioni di prossimità, partecipazione e responsabilità condivisa.

Le periferie, quindi, non sono luoghi da recuperare, ma territori ricchi di energie civiche, legami, pratiche di cura e opportunità di futuro.

Insieme alle Istituzioni della città di Lecce; a rappresentanti di associazioni, movimenti e comitati; a volontari e cittadini attivi si avvia un percorso di ascolto, immaginazione e costruzione condivisa del futuro del Quartiere Ferrovia, con l’obiettivo di: Riconoscere e valorizzare le energie presenti nel territorio; Rafforzare i legami di comunità e le reti di prossimità; Trasformare bisogni, idee ed esperienze in progetti collettivi di rigenerazione umana e urbana; Costruire alleanze tra cittadini, istituzioni, associazioni e realtà sociali che operano nelle periferie.

L’incontro sarà inoltre arricchito dalla visione della documentazione di ricerca – video, interviste, spot e materiali audiovisivi – realizzata nel corso delle attività di Casa Comune insieme a volontari nazionali e internazionali, tirocinanti universitari e cittadini del quartiere.

Un patrimonio di storie, relazioni e pratiche di cura che racconta il servizio di prossimità costruito in questi anni e le forme di comunità che sono nate e cresciute nel Quartiere Ferrovia.

Sarà un momento di restituzione e memoria condivisa, ma soprattutto un’occasione per immaginare insieme nuove traiettorie di sviluppo comunitario, partecipazione civica e giustizia sociale, mettendo al centro la persona e il diritto di ogni territorio a essere riconosciuto come luogo di dignità, possibilità e futuro. Per costruire insieme un nuovo racconto delle periferie fatto di comunità, prossimità, partecipazione e speranza.

La Settimana delle Periferie, iniziativa nazionale che si svolge, dal 22 al 28 giugno 2026, sotto l’egida della Fondazione Charlemagne, con il patrocinio della Camera dei Deputati, si propone come vetrina annuale per amplificare buone pratiche e favorire una rappresentanza delle sfide e delle risorse delle aree periferiche italiane.

L’evento nasce in occasione della Giornata nazionale delle Periferie urbane, istituita con la Legge n. 170/2024 e celebrata il 24 giugno, e vuole promuovere pratiche di cura collettiva, reti di mutualismo e attivazioni culturali nei territori periferici. La programmazione prevede oltre 40 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, tra attività sportive, incontri culturali e iniziative civiche che mettono al centro il dialogo tra istituzioni locali, terzo settore e comunità.

Le città protagoniste sono: Roma (capofila), Cagliari, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Pesaro e Torino.

Fondazione Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo

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