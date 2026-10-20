Carmiano accoglie 32 nuovi nati: il Comune consegna “Kit Nascita” alle famiglie

CARMIANO – Si è svolta domenica, presso il Cine-Teatro Fratelli Lumière in piazza del Tempo, la quinta edizione di “Accogliamo i nuovi nati – Kit Nascita”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Carmiano tramite l’Assessorato agli Affari generali e in collaborazione con la Farmacia comunale, ha celebrato l’arrivo di 32 bambini nati nel primo semestre del 2026.

Il progetto mira a esprimere vicinanza e supporto pratico ai genitori attraverso la consegna di un kit contenente prodotti specifici per l’infanzia, selezionati e confezionati dalla Farmacia comunale, la quale ha ricevuto nell’occasione il riconoscimento ufficiale di “Presidio di gentilezza”. Il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, ha sottolineato il valore civile del progetto: “Dare il benvenuto ai nostri piccoli cittadini è un momento profondo e ricco di speranza condiviso con l’intera comunità. Ogni nuova nascita non è solo un dono per la propria famiglia, ma costituisce una risorsa per l’intero paese e il segno tangibile che la nostra comunità investe e ha fiducia nel proprio domani. Come Amministrazione continueremo a garantire massima vicinanza alle famiglie.”

L’assessore agli Affari generali, Maria Roberta Indennidate, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Si tratta di un’iniziativa fortemente partecipata e attesa dal territorio, che unisce genitori, nonni e l’intera cittadinanza di Carmiano e Magliano. Questo appuntamento semestrale viene curato meticolosamente proprio perché ogni nuova vita rappresenta il futuro della nostra comunità, e siamo felici di poter offrire questo segnale concreto di supporto.”

All’incontro hanno preso parte anche Anna Franca Stefanelli, ambasciatrice di “Costruiamo Gentilezza”, l’assessore alla società partecipata Carmiano Srl Giovanni Vadacca e il consigliere Giovanni Quarta.