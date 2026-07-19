Carmiano ricorda la strage di via D’Amelio con “Il Processo” della giudice Mariano e con le musiche del viceministro Sisto

CARMIANO – Un tribunale fuori dall’ordinario, un imputato che nessuno si aspetterebbe di vedere alla sbarra e una domanda destinata a mettere in discussione le certezze dello spettatore: di chi è la responsabilità del male che attraversa il mondo? È attorno a questo interrogativo che ruota “Il Processo”, l’opera teatrale scritta dalla giudice Maria Francesca Mariano che sarà portata in scena martedì 21 luglio, alle 21, al Parco della Scienza di Magliano, su iniziativa del Comune di Carmiano in occasione della ricorrenza della strage di via D’Amelio.

A curare lo spettacolo è la compagnia teatrale Témenos – Recinti Teatrali, con la regia di Marco Antonio Romano e le musiche originali composte da Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. “L’amministrazione comunale ha formalizzato l’organizzazione della pièce con una specifica deliberazione di Giunta del 9 luglio – dichiara il sindaco Giovanni Erroi – Questo spettacolo è un occasione per ricordare e riflettere sul male assoluto dello stragismo mafioso e sulla necessità di promuovere il bene e la cultura della legalità”. A firmare il testo è Maria Francesca Mariano, magistrata salentina da tempo sottoposta a misure di protezione dopo minacce e intimidazioni legate alla sua attività. La scena si trasforma in un’aula giudiziaria, ma questa volta sul banco degli imputati c’è Dio. Da questa provocazione narrativa prende forma un processo che supera i confini del diritto e diventa un’indagine sulle responsabilità dell’umanità. Guerra, violenza e inquinamento ambientale entrano idealmente nell’aula del tribunale, mentre l’interrogativo sulla colpa si sposta progressivamente dall’imputato all’uomo stesso. È una drammaturgia che utilizza il linguaggio processuale per affrontare questioni morali e civili, mettendo lo spettatore davanti al rapporto tra libero arbitrio, male e responsabilità individuale e collettiva.

La scelta di proporre lo spettacolo nei giorni della commemorazione della strage di via D’Amelio conferisce all’appuntamento un significato particolare. Il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A distanza di 34 anni, Carmiano sceglie dunque il teatro come strumento di memoria e riflessione sulla legalità, trasformando la commemorazione in un’occasione per interrogarsi sul significato profondo della giustizia.

L’appuntamento è fissato per martedì 21 luglio alle ore 21 al Parco della Scienza di Magliano, frazione di Carmiano. Sul palco, attraverso la forza simbolica di un processo impossibile, non sarà soltanto Dio a essere chiamato a rispondere: idealmente, a finire sotto esame sarà l’intera umanità.